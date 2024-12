in Piazza Duca d’Aosta Nuova Xiaomi SU7, esposta per la prima volta in Italia

La berlina elettrica di Xiaomi rimarrà esposta a Milano, in Piazza Duca D’Aosta di fronte alla Stazione Centrale, fino al prossimo 6 gennaio, offrendo ai visitatori l’opportunità unica di scoprire il futuro della mobilità