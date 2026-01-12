Logo SportMediaset

Biathlon: CdM a Ruhpolding, rientrano Wierer e Vittozzi

12 Gen 2026 - 16:29

Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi tornano sul palcoscenico di Coppa del Mondo e trovano un Tommaso Giacomel pronto a vestire il pettorale giallorosso di leader della classifica generale e rosso di specialità nella sprint e nell'inseguimento di Ruhpolding. La Chiemgau Arena della località tedesca è la tradiziona seconda tappa di gennaio della Coppa del Mondo e proporrà tra mercoledì 14 e domenica 18 gennaio un ricco menù fatto nell'ordine da staffetta femminile, staffetta maschile, sprint femminile, sprint maschile con la giornata conclusiva dedicata alle due pursuit. Sono nel complesso undici gli atleti convocati dal direttore tecnico Klaus Hollrigl: al femminile dopo aver rinunciato agli impegni di Oberhof, rientrano Wierer e Vittozzi accanto ad Hannah Auchentaller, Michela Carrara e Rebecca Passler, mentre al maschile Giacomel guiderà il gruppo composto anche da Lukas Hofer, Elia Zeni, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer e Nicola Romanin, che torna quindi sul palcoscenico principale dopo l'unica presenza di Oslo nel passato inverno. 

16:29
Biathlon: CdM a Ruhpolding, rientrano Wierer e Vittozzi
16:04
Anche Crans-Montana fra le sedi della candidatura svizzera per i Giochi invernali 2038
15:26
Milano-Cortina, a Milano la Salomon New Shapers Run 2026
14:24
Rugby: le Zebre Parma puntano alla certificazione "green"e inclusiva
13:49
Tennis, il canadese Raonic annuncia il ritiro a 35 anni