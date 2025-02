Nuova Defender Octa, la nostra prova in Sudafrica in condizioni estreme

L’opzione sabbia – sand mode – allunga le marce, minimizza lo slittamento delle ruote, alleggerisce lo sterzo, il risultato è una inarrestabilità caparbia e soffice capace di non far insabbiare mai le 2 tonnellate e mezza di auto. C’è poi la modalità Octa che non è mai esistita su una Defender e si concentra sulle prestazioni in fuoristrada. Si accendono le estremità dei paddle dietro il volante, la Octa diventa più rigida più diretta più cattiva, si abilita anche un Off-road Launch, per un'accelerazione ottimale in partenza così come un settaggio particolare dell’abs per ridurre gli spazi di frenata anche sulla ghiaia. Tutta nuova, dalla griglia che consente un maggiore flusso d'aria sotto il cofano, al paraurti posteriore con il sistema di scarico attivo a quattro terminali, fino alla protezione sotto-scocca in lega di alluminio con finitura in grafite. Un’auto molte anime: dal lusso estremo (vedi i sedili Body and Soul che fanno sentire in modo tattile la musica sulla schiena) alle prestazioni superiori, dalla robustezza ai dettagli, dal carisma all’unicità.