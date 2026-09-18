Strategie

Non solo SUV nel futuro di Volvo

Tra i tredici nuovi modelli previsti entro il 2030 ci saranno anche berline e station wagon

di Redazione Drive Up
18 Set 2026 - 10:57
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Un futuro a ruote alte e basse per Volvo pronta alla sua più importante offensiva di prodotto. Tredici nuovi modelli attesi da qui al 2030 suddivisi tra Europa, USA e Cina. Una visione globale per un marchio che vuole rilanciarsi e raddoppiare la sua quota di mercato (migliorando anche l'utile). L'obiettivo è rivolgersi a un pubblico il più ampio possibile che non guida soltanto SUV.
Per lo più elettriche
La strategia per i mercati occidentali si concentra quasi esclusivamente sulle automobili elettriche. In particolare, negli Stati Uniti d'America Volvo ha pianificato di introdurre una berlina e una station wagon a batteria già entro il 2028, magari utilizzando le sigle S60 e V70. Bisogna considerare che negli US il marchio svedese potrebbe decidere di occupare lo spazio lasciato vuoto da Polestar, messa al bando dall'Amministrazione Trump. Berline e wagon restano comunque più popolari oltreoceano che in Europa.
Cina e tecnologia
Discorso diverso per la Cina, dove Volvo utilizzerà piattaforme sviluppate da Geely su misura per le esigenze del mercato locale. Nel medio termine, il costruttore di Goteborg vuole revisionare il suo business avvicinandosi a gusti e necessità dei singoli mercati cambiando anche modello di vendita. "I nostri showroom saranno molto diversi nel 2030 - ha dichiarato Hakan Samuelsson, presidente e CEO di Volvo Cars -. Questa è la nostra pipeline di prodotto più forte di sempre, pensata per le esigenze regionali, e sottolinea la nostra ambizione di essere il marchio premium leader

Ti potrebbe interessare

videovideo
volvo
suv
futuro
station wagon
berline
auto elettriche

Ultimi video

26:03
La puntata del 12 settembre #DriveUp

La puntata del 12 settembre #DriveUp

15:51
La puntata del 17 settembre #DriveUp

La puntata del 17 settembre #DriveUp

02:38
Nuova Mazda CX-6E, abitacolo confortevole e importanti aggiornamenti tecnologici

Nuova Mazda CX-6E, abitacolo confortevole e importanti aggiornamenti tecnologici

02:28
Volkswagen ID. Polo, un'icona che si aggiorna entrando nel mondo dell'elettrico

Volkswagen ID. Polo, un'icona che si aggiorna entrando nel mondo dell'elettrico

03:10
Salone Auto Torino 2026, le novità delle case asiatiche

Salone Auto Torino 2026, le novità delle case asiatiche

01:13
Formula SAE al circuito di Varano de' Melegari

Formula SAE al circuito di Varano de' Melegari

02:06
Leapmotor B03X

Leapmotor B03X

01:46
Skoda Epiq

Skoda Epiq

02:28
Salone Auto Torino 2026

Salone Auto Torino 2026

01:20
Verstappen contro tutti

Verstappen contro tutti

02:02
Subaru Uncharted

Subaru Uncharted

02:28
Mazda CX-6E

Mazda CX-6E

02:52
Salone dell'auto Torino 2026

Salone dell'auto Torino 2026

01:14
Show al rally del Cile

Show al Rally del Cile

01:34
Antonelli da impazzire

Antonelli da impazzire

26:03
La puntata del 12 settembre #DriveUp

La puntata del 12 settembre #DriveUp

I più visti di Drive Up

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Ecco quali sono le auto che non pagheranno il bollo nel 2027

Peggy Gou in auto con Kimi Antonelli

Lando Norris si presenta da McLaren...in Ferrari

Bollo auto: l'abolizione sarà valida solo per il 2027

Il Governo ha abolito il bollo auto

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Luis Henrique 
11:14
Sliding door Luis Henrique: era a un passo dalla Roma, ora la sfida per lo scudetto
11:12
Tifosi di Atletico e Real insieme contro Mbappé? Nel derby rischio contestazione congiunta per il caso Ceuta
Zinedine Zidane
11:09
Rivoluzione Zidane: le nuove regole per la Francia
11:00
Motomondiale: Gp Austria, Arbolino più veloce prima sessione libere Moto2
10:57
Non solo SUV nel futuro di Volvo