Nissan e Honda firmano un memorandum d'intesa per valutare l'integrazione delle attività

Nissan Motor Co. (“Nissan”) e Honda Motor Co. (“Honda”) hanno firmato un memorandum d'intesa (MOU) per avviare discussioni e riflessioni sull'integrazione delle attività tra le due società attraverso la costituzione di una holding congiunta. Per accelerare ulteriormente i loro sforzi verso il raggiungimento di una società a zero emissioni di anidride carbonica e a zero incidenti stradali, Nissan e Honda hanno firmato il 15 marzo un MOU riguardante una partnership strategica per l'intelligenza e l'elettrificazione dei veicoli. Da allora, le due aziende hanno avuto colloqui finalizzati alla collaborazione in vari settori. Il 1° agosto, hanno firmato un ulteriore MOU per approfondire il quadro della partnership strategica. Le aziende hanno inoltre annunciato di aver concordato di svolgere ricerche congiunte sulle tecnologie fondamentali nell'ambito delle piattaforme per i veicoli software-defined (SDV) di prossima generazione, in particolare nelle aree cruciali per l'intelligenza e l'elettrificazione dei veicoli, per portare avanti discussioni mirate verso una collaborazione più concreta.