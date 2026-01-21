Monte-Carlo accende il WRC 2026: spettacolo, storia e grandi ritorni

Nella categoria regina, le Rally1, gli occhi sono puntati su Toyota, lo squadrone da battere, al via con cinque vetture. C’è il campione del mondo Sébastien Ogier con il numero 1 sulla portiera, affiancato da Elfyn Evans, secondo lo scorso anno, Takamoto Katsuta e Sami Pajari. Al debutto nel team ufficiale anche Oliver Solberg, Campione del Mondo WRC2 e vincitore del Rally dell'Europa centrale alla sua prima gara nella categoria Rally 1. Solberg è chiamato a raccogliere l’eredità di Rovanperä, passato alle gare in pista: un incrocio di destini tra figli d’arte.