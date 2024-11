Mobilize presenta i quadricicli elettrici Duo e Bento

Si tratta di un veicolo che si rivolge a tutti: si parte dai 14 anni con Duo 45 Neo che arriva a velocità di 45 km/h (con autonomia di 159 km) per passare alla versione più potente Duo 80 Evo, con una velocità massima di 80 km/h e un’autonomia di 160 km, pensato per i 16enni e anche per chi ricerca un veicolo compatto, comodo e originale oppure di una seconda auto in famiglia. Ma non solo privati, perché Bento 80, invece, è la soluzione per gli operatori professionali: con un’autonomia di 149 km e in più ha un vano di carico modulabile da 649 litri, ossia l’equivalente di due bagagliai di una city car.