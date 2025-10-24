Cagliari, Pisacane: "A Verona una nuova finale"

A Verona senza due leader in campo e nello spogliatoio, Mina (risentimento ai flessori) e Deiola (fastidio al quadricipite femorale della coscia sinistra). Ma Fabio Pisacane non cambia strategie e obiettivi: "Giusto non rischiare, meglio uno stop - ha detto l'allenatore del Cagliari nella conferenza stampa dell'antivigilia - è meglio fare fermare i ragazzi per averli al 100%, anziché andare avanti giocando non al top. Ma fa parte del gioco e lo accettiamo: non voglio, però, mettere l'accento su chi manca ma su chi giocherà, anche perché se sottolineiamo sempre le assenze poi si rischia di dare meno importanza a chi c'è dietro e scalpita per scendere in campo". Un altro scontro diretto: gli altri il Cagliari li ha vinti tutti. "Per me è la terza finale di queste prime otto partite, una gara del nostro mini campionato dentro il campionato: ci sarà bisogno di furore ed energia, risorse che dobbiamo mettere su ciò che possiamo costruire e non su ciò che dobbiamo temere. Andiamo a Verona consci di affrontare una gara importante, l'andata di una finale, dove bisognerà curare il dettaglio, davanti ad un avversario che oggi è un po' sotto rendimento ma che avrà grandi stimoli per ottenere la vittoria davanti alla propria gente. Al momento hanno l'XG (Expected Goals) più alto del campionato, producono molto e concretizzano poco".