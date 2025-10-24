Napoli-Eintracht, niente biglietti a tifosi bergamaschi

Il Prefetto di Napoli Michele di Bari ha disposto, per l'incontro di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte in programma martedì 4 novembre al Maradona, il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Bergamo ad esclusione dei sottoscrittori di tessere di fidelizzazione Napoli Calcio' alla data del 30 agosto 2025. Il provvedimento è stato adottato sulla base di quanto determinato dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e dalle analisi della questura di Napoli, che hanno evidenziato i profili di "alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica in ragione dei rapporti di amicizia tra i tifosi tedeschi e quelli dell'Atalanta". Proprio i tifosi bergamaschi erano in "supporto" agli ultrà tedeschi, sottolinea la prefettura, in occasione dei gravi incidenti verificatisi in occasione dell'incontro disputato il 15 marzo 2023 e dunque "non si può escludere che anche in occasione della gara in programma il prossimo 4 novembre possano dar corso a condotte pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica".