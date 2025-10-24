Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Nuoto, World Cup a Toronto: record italiano 200 dorso di Ceccon

24 Ott 2025 - 19:17

Il record italiano, quasi preannunciato una settimana fa, di Thomas Ceccon nei 200 dorso vinti dal magiaro Hubert Kos che diventa l'uomo più veloce dei sempre. Il record del mondo del padrone di casa Josh Liendo nei 100 farfalla che scalza la leadership dello svizzero Noè Ponti. Le finali della prima giornata della terza tappa della World Cup a Toronto regalano fuochi d'artificio attesi e un antipasto succulento di ciò che potrà ancora accadere. Nei 200 dorso più veloci della storia arriva l'atteso squillo di un funambolico Thomas Ceccon che si prende secondo posto e soprattutto abbassa di nove decimi il record italiano di 1'48"43 siglato da Lorenzo Mora nell'occasione terzo in 1'50"32. Una finale, come detto da ricordare, perché la vince con un pazzesco record del mondo l'ungherese Hubert Kos in 1'45"12; il magiaro, sempre più leader della World Cup, abbassa l'1'45"63 stampato dall'aussie Mitchell Larkin a Sydney nel 2015. Neanche il tempo di stemperare le emozioni che il padrone di casa Josh Liendo nei 100 farfalla si prende tutto: primo posto e record del mondo in 47"68; un tempo che scalza il 47"71 del ticinese Noè Ponti, terzo in 48"38, siglato lo scorso 14 dicembre per il titolo iridato a Budapest 2024. 

Ultimi video

00:31
DICH MASTRIA SU SINNER DICH

Mastria su Sinner: "Scelta da rispettare, l'Italia può difendere la Davis anche senza di lui"

01:15
Vienna, Sinner ai quarti

Vienna, Sinner ai quarti

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

01:31
Poster di Milano-Cortina

Poster di Milano-Cortina

01:12
Marta Bassino operata

Marta Bassino operata

01:20
Vienna: Sinner facile

Vienna: Sinner facile

00:40
DICH GULLI CURATORE TRIENNALE 22/10 DICH

Milano-Cortina, Gulli: "In Triennale perché lo sport è cultura e arte"

01:47
MCH POSTER OLIMPICO MILANO CORTINA 22/10 MCH

Ecco i poster ufficiali dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026

01:36
DICH DE MAIO MILANO CORTINA 22/10 DICH

Milano-Cortina, l'entusiasmo di De Maio: "Il mondo della cultura celebrerà lo sport, i valori olimpici e paralimpici""

00:40
DICH VARNIER AD MILANO CORTINA 22/10 DICH

Milano-Cortina, Varnier: "I poster rappresentano bene l'Italia che vogliamo raccontare"

01:35
Premio Scopigno-Pulici

Premio Scopigno-Pulici

01:43
Volley, superlega al via

Volley, superlega al via

00:41
DICH TREVISANI SU SINNER DICH

Trevisani su Sinner: "C'è dispiacere ma è giusto il riposo se non diventa un'abitudine"

01:27
Sinner dice no alla Davis

Sinner dice no alla Davis

01:45
Sinner diventa un caso

Sinner diventa un caso

00:31
DICH MASTRIA SU SINNER DICH

Mastria su Sinner: "Scelta da rispettare, l'Italia può difendere la Davis anche senza di lui"

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

Sinner diventa un caso

Sinner diventa un caso

Sinner dice no alla Davis

Sinner dice no alla Davis

Morto a 29 anni il gran maestro di scacchi Daniel Naroditsky, giallo sulla causa del decesso

Cos'è il clostebol

Cos'è il clostebol

Vienna, Sinner ai quarti

Vienna, Sinner ai quarti

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:17
Nuoto, World Cup a Toronto: record italiano 200 dorso di Ceccon
18:17
Mondiali ginnastica: alla algerina Nemour titolo nelle parallele
17:46
"Olympus", il Carnevale di Venezia 2026 dedicato a Milano-Cortina
17:10
Tennis: Zverev qualificato per le Finals di Torino
16:42
Tennis in città e coppa delle Finals al grattacielo Regione Piemonte di Torino