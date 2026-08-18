Indiscrezioni

Mini valuta una Cooper a trazione posteriore

La prossima generazione della compatta inglese potrebbe avere i motori elettrici dietro

di Redazione Drive Up
18 Ago 2026 - 12:56
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© Ufficio Stampa

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La Mini Cooper è un'automobile che trascende le generazioni: il passare del tempo non ne intacca il fascino. Il suo stile simpatico e le dimensioni compatte (ieri più di oggi) l'hanno resa subito popolare soprattutto tra i giovani, sebbene si sia imposta (e il prezzo d'acquisto c'entra qualcosa) anche tra i "grandi". I quali forse apprezzeranno maggiormente l'idea di una Cooper a trazione posteriore.
Solo un'ipotesi
Non ci sono dubbi sul fatto che la prossima generazione di Mini Cooper sarà soltanto elettrica. Sulla forma che questo progetto assumerà, la partita è ancora aperta. Joachim Post, responsabile dello sviluppo di BMW, ha dichiarato che l'obiettivo è di cambiare le proporzioni, riducendone gli ingombri ma mantenendo un aspetto vivace. La Casa tedesca - proprietaria del marchio inglese - potrebbe decidere di condividere l'uso della piattaforma Gen6, la stessa delle Neue Klasse.
Divertimento assicurato
Sarebbe una "rivoluzione" per una vettura che ha sempre puntato sul coinvolgimento di guida. Liberare spazio davanti, le permetterebbe di avere un anteriore ancora più preciso, con inserimenti veloci e uno sterzo diretto e affilato. La posizione della batteria ha una sua importanza per la distribuzione dei pesi che, con la trazione "dietro", potrebbe essere meglio bilanciata. Indiscrezioni in attesa di conferme, certamente una Mini Cooper capace di andare di "traverso", sarebbe una bella novità.

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