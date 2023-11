Mick Schumacher sbarca nel Wec: è pilota ufficiale Alpine

alla 24 ore di le mans

Addio alla Formula 1: nuova avventura nell'endurance

© ufficio-stampa Mick Schumacher dice addio alla Formula 1: il pilota tedesco è stato scelto da Alpine e correrà nel Wec la prossima stagione. Il 24enne sarà al volante dell'A424 la prossima stagione e parteciperà anche alla 24 Ore di Le Mans. Il figlio di Michael ha già svolto diversi test: "Ho una nuova sfida da affrontare con Alpine nella categoria Hypercar del Campionato FIA WEC. L’auto è impressionante e non vedo l’ora di iniziare a gareggiare. Sono cresciuto e maturato con le monoposto, quindi le auto con abitacolo chiuso e pneumatici coperti mi offrono un’eccellente opportunità di perfezionare le mie competenze di guida. Mi è mancato molto correre quest’anno; è ciò che mi piace fare da quando ero bambino e, a volte, è difficile restare a guardare gli altri piloti che scendono in pista. Le gare di Endurance sono una nuova sfida per me e sono sicuro che, con Alpine, che vivremo grandi emozioni insieme".

Alpine non ha ancora deciso gli equipaggi, che verranno svelati insieme alla livrea ufficiale il prossimo 7 febbraio, ma ha ufficializzato gli altri cinque piloti. Si riconfermano i tre piloti francesi che già gareggiano per Alpine Endurance Team: Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere e Charles Milesi. A loro si aggiungeranno il francese Paul-Loup Chatin, già noto al team, e l’austriaco Ferdinand Habsburg.

Il team manager Philippe Sinault ha commentato: "La prima cosa che mi viene in mente è la parola “orgoglio”. Penso che abbiamo fatto la scelta giusta e ho fiducia in questo team che ci sembra l’ideale per l’esordio di Alpine nella categoria Hypercar. C’è un’interessante complementarità tra i piloti fedeli e già noti al team, che fungono da collante, e i nuovi volti che hanno saputo sorprenderci in questi ultimi anni. Come scuderia d’oltralpe, siamo particolarmente entusiasti di poter contare su quattro piloti francesi nel team. Mancano meno di 100 giorni alla prima gara della stagione 2024, i test volgono quasi al termine ed ora il team è al completo: siamo impazienti di vedere le nostre belle A424 con questi piloti al volante".