Zambrotta: "L'Italia può andare al Mondiale, ce la farà"

Qual è il segreto di Modric? "L'entusiasmo e la mentalità fanno tanto. Importante è anche come arrivi a 40 anni. A livello fisico credo sia un marziano, sono veramente pochi a mantenere quei livelli a quell'età. Per fortuna ora Modric gioca al Milan. Sembra un ragazzino perché corre e gioca tutte le domeniche, con una mentalità e una voglia da ventenne. Io spero che il Milan possa rinnovargli il contratto ancora per qualche anno. Avere giocatori di questo tipo si può dare esempio anche ai giovani. Quando io sono arrivato giovane alla Juventus e c'erano giocatori come Antonio Conte, Ciro Ferrara e Zinedine Zidane, c'erano giocatori che mettevano giù la testa e dal primo minuto fino alla fine dell'allenamento facevano sudare la maglia. Quando sono arrivato al Milan c'erano giocatori come Maldini, Seedorf, Gattuso. Giocatori che erano da tanti anni lì e respiravano l'aria e la famiglia del Milan. Erano i primi ad arrivare e gli ultimi ad andare via. Questo tipo di giocatori sono quelli a dare l'esempio, soprattutto per i più giovani."