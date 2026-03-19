Undici campioni del Napoli nel murale di Jorit allo stadio Maradona

I volti di 11 calciatori della storia del Napoli da oggi campeggiano all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona nel murale realizzato dallo street artist Jorit. Zoff, Koulibaly, Bruscolotti, Krol, Hamsik, Ghoulam, Juliano, Diego Armando Maradona, Mertens, Careca e Cavani, questi gli 11 giocatori del Napoli scelti dai tifosi interpellati sui social da Jorit, che ha realizzato il murale nel suo caratteristico stile della "tribù umana", dove i volti sono segnati da segni sulle guance. L'iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione urbana e valorizzazione dei luoghi simbolo della città attraverso il linguaggio della street art. "L'idea era di abbellire uno dei luoghi più iconici della città, un luogo di aggregazione dove le persone si emozionano insieme, stanno insieme", ha spiegato Jorit, nome d'arte di Ciro Cerullo. "Questi volti - ha aggiunto - sono dei totem in cui ciascuno si può riconoscere e mi piace l'idea che un padre possa venire qui con il figlio e mostrargli chi erano i campioni della sua generazione". Per il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, presente all'inaugurazione dell'opera, "è un omaggio che Jorit ha voluto fare alla città e alla storia della squadra ed è un modo per ricordare tanti campioni che hanno contribuito ai successi del Napoli, ma anche per dare un segnale di riqualificazione allo stadio che rappresenta un grande patrimonio collettivo".