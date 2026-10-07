"Pescano" una supercar in fondo al fiume

Non capita tutti i giorni di ritrovare sul fondo del fiume una super sportiva da centinaia di migliaia di dollari. Eppure, quanto successo in Georgia riflette appieno questa inverosimile dinamica. Il sub Jeremy Sides si è imbattuto in una Corvette C7 mentre svolgeva una comune sessione d'immersione, pubblicando il tutto su Instagram e scatenando una curiosità globale.

Sparita e ritrovata

Internet ha fatto così la sua "magia" e, in una condivisione istantanea di informazioni, si è scoperto che la supercar Made in USA era stata rubata nel 2020 al legittimo proprietario, esattamente l'11 dicembre. Cercando "nell'archivio digitale" sono comparse alcune locandine che annunciavano il furto: l'immagine è di una Corvette, distinguibile dalle altre per una livrea che ne colora metà carrozzeria in nero e l'altra metà in blu. Data la particolarità estetica, non è stato difficile riconoscerla.

Compromessa

Quasi sei anni sotto l'acqua di un fiume in Georgia compromettono irrimediabilmente le possibilità di recupero del veicolo. Anche il miglior restauratore non può nulla contro lo scorrere del tempo e degli elementi naturali. Tutto da buttare, dunque: dall'elettronica di bordo al motore 6.2 litri V8 aspirato da 460 CV. Anni sul fondo del fiume devono aver comportato elevati livelli di corrosione per ogni componente. Attualmente, non sembrano essere stati individuati responsabili del furto, né si sa perché l'auto sia finita lì sotto.