Curiosità

"Pescano" una supercar in fondo al fiume

Una Corvette C7 è stata recuperata dopo 6 anni tra le acque della Georgia

di Redazione Drive Up
07 Ott 2026 - 09:40
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© instagram

© instagram

Non capita tutti i giorni di ritrovare sul fondo del fiume una super sportiva da centinaia di migliaia di dollari. Eppure, quanto successo in Georgia riflette appieno questa inverosimile dinamica. Il sub Jeremy Sides si è imbattuto in una Corvette C7 mentre svolgeva una comune sessione d'immersione, pubblicando il tutto su Instagram e scatenando una curiosità globale.
Sparita e ritrovata
Internet ha fatto così la sua "magia" e, in una condivisione istantanea di informazioni, si è scoperto che la supercar Made in USA era stata rubata nel 2020 al legittimo proprietario, esattamente l'11 dicembre. Cercando "nell'archivio digitale" sono comparse alcune locandine che annunciavano il furto: l'immagine è di una Corvette, distinguibile dalle altre per una livrea che ne colora metà carrozzeria in nero e l'altra metà in blu. Data la particolarità estetica, non è stato difficile riconoscerla.
Compromessa
Quasi sei anni sotto l'acqua di un fiume in Georgia compromettono irrimediabilmente le possibilità di recupero del veicolo. Anche il miglior restauratore non può nulla contro lo scorrere del tempo e degli elementi naturali. Tutto da buttare, dunque: dall'elettronica di bordo al motore 6.2 litri V8 aspirato da 460 CV. Anni sul fondo del fiume devono aver comportato elevati livelli di corrosione per ogni componente. Attualmente, non sembrano essere stati individuati responsabili del furto, né si sa perché l'auto sia finita lì sotto.

Ti potrebbe interessare

videovideo
supercar
fiume
georgia
corvette

Ultimi video

02:49
Drive Up, le 3 news della settimana

Drive Up, le 3 news della settimana

01:17
Il rally di Sardegna

Il Rally di Sardegna premia Evans

01:34
Kimi, conto alla rovescia

Kimi, conto alla rovescia

03:38
Volvo EX60

Volvo EX60

01:26
MotoGp, vince Marquez

MotoGp, vince Marquez

02:48
Drive Up, le 3 news della settimana

Drive Up, le 3 news della settimana

03:05
Rally Classics Africa 2026, la nostra esperienza a bordo di Cupra

Rally Classics Africa 2026, la nostra esperienza a bordo di Cupra

02:13
Skoda Peaq, grandi dimensioni e facilità di guida

Skoda Peaq, grandi dimensioni e facilità di guida

15:21
La puntata del 1 ottobre #DriveUp

La puntata del 1 ottobre #DriveUp

01:30
WRC Rally di Sardegna

WRC Rally di Sardegna

01:43
Nuove Volvo XC60 e XC90

Nuove Volvo XC60 e XC90

02:13
Alfa Romeo Edizione Luna Rossa

Alfa Romeo Edizione Luna Rossa

02:01
Kia EV2 Long Range

Kia EV2 Long Range

01:40
Volvo si aggiorna

Volvo si aggiorna

01:29
WEC 6 ore di Fuji

WEC 6 ore di Fuji: trionfo Toyota

02:49
Drive Up, le 3 news della settimana

Drive Up, le 3 news della settimana

I più visti di Drive Up

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Auto cinesi in Italia: "La situazione è insostenibile"

BYD inaugura la ricarica veloce in Italia

BYD inaugura la ricarica veloce in Italia

Brad Pitt "scappa" con la super elettrica Mercedes

I camion Lancia: leggenda del Novecento

Alfa Romeo cambia lo stemma per Giulia e Stelvio

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Che gol di Nico Paz!
12:56
Che gol di Nico Paz!
12:52
Wolff: "A Singapore per ritrovarci. Russell in penalità: fa parte di questo sport"
12:47
Ciclismo, sabato il Giro di Lombardia: senza Pogacar, Evenepoel e Del Toro favoriti
 Nazionale italiana
12:44
Attenta Italia, la retrocessione in Lega B non è del tutto scongiurata: gli scenari per la sosta di novembre
12:38
Il mondo del volley piange Stefania Corna: l'ex palleggiatrice è morta a 35 anni