Matteo Salvini è sicuro: "Il prezzo del carburante non calerà"

Non c'è un buon motivo che possa consolare gli automobilisti, alle prese in questo periodo con un aumento generalizzato e incontrollato dei prezzi dei carburanti. Ogni giorno supera il precedente stabilendo un nuovo record: la situazione sembra realmente sfuggita di mano. E chi pensava potesse migliorare nel breve termine, si metta l'anima in pace: "Il prezzo dei carburanti non calerà" ha dichiarato Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Non migliorerà

Niente di buono e di nuovo sul fronte prezzo dei carburanti, dunque, che anche nelle prossime settimane continuerà a essere lo spauracchio per milioni di italiani. Salvini, durante un evento a Roma, è stato piuttosto netto e chiaro a riguardo: "È chiaro che a breve non caleranno né il costo del carburante, né il costo dell'energia, né quello per le imprese, né il costo per le famiglie. Quindi, o ti rassegni o ti attrezzi...".

Il blocco del diesel

Non è finita qui, la situazione potrebbe persino peggiorare. Donald Trump starebbe valutando di bloccare le esportazioni di gasolio prodotto e raffinato negli USA: "Ho detto di non consegnare il diesel fuori dal Paese. Ne produciamo molto. L'ho chiesto. L'ho chiesto alla mia gente", ha dichiarato il Presidente. Qualora entrasse in vigore, il divieto all'export avrebbe conseguenze potenzialmente esplosive sui listini europei, producendo nuovi rialzi. Siamo in balia degli eventi, rassegnamoci.