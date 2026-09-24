Iapichino modella per un giorno: "Non è il mio mondo..."

La Milano Fashion Week chiama, Larrisa Iapichino risponde. La campionessa europea del lungo ha parlato della sua passione per la moda a La Gazzetta dello Sport: "Sono super appassionata da tempo. Mi affascina scoprirne in prima persona le varie sfaccettature. Ma non so se un domani potrà diventare il mio ambito di competenza. Da un lato lo vorrei, dall’altro credo che metterò a frutto gli studi in giurisprudenza. E comunque, nel mio futuro a breve-medio termine, ci sono l’atletica, con i Mondiali di Pechino 2027 quale primo obiettivo e gli esami".