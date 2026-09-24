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Iapichino modella per un giorno: "Non è il mio mondo..."

La campionessa europea del lungo: "Sono da tempo appassionata di moda, ma..."

24 Set 2026 - 11:28
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La Milano Fashion Week chiama, Larrisa Iapichino risponde. La campionessa europea del lungo ha parlato della sua passione per la moda a La Gazzetta dello Sport: "Sono super appassionata da tempo. Mi affascina scoprirne in prima persona le varie sfaccettature. Ma non so se un domani potrà diventare il mio ambito di competenza. Da un lato lo vorrei, dall’altro credo che metterò a frutto gli studi in giurisprudenza. E comunque, nel mio futuro a breve-medio termine, ci sono l’atletica, con i Mondiali di Pechino 2027 quale primo obiettivo e gli esami". 

Più semplice saltare o sfilare? "Saltare! Sono abituata ad altre passerelle. Ero nervosa, ma ho cercato di godermi il momento. Poi mi son detta: 'Mi sono esibita di fronte a stadi esauriti da 70.000 spettatori, cosa sarà mai camminare di fronte a qualche decina di persone?'. Eppure, prima di cominciare, il cuore batteva forte". 

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