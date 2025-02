Maserati presenta in anteprima la nuova GranCabrio da 490 CV e l’esemplare unico GranCabrio Trofeo ONE of ONE - THE ICE

GranCabrio Trofeo ONE of ONE - THE ICE - Maserati è sinonimo di lusso italiano nel mondo e per esprimere questo concetto al massimo livello, durate l’edizione 2025 di The I.C.E. St. Moritz, è stata svelata la speciale GranCabrio Trofeo ONE of ONE - THE ICE, vettura esclusiva realizzata grazie al programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie. Dedicata allo charm invernale, GranCabrio Trofeo ONE of ONE - THE ICE presenta esterni personalizzati in una esclusiva tinta carrozzeria creata appositamente e denominata Ice Liquid tri-coat, un tristato ricco e raffinato, che richiama alla mente il contesto del lago ghiacciato sul quale la vettura è stata svelata per la prima volta al pubblico. A completare gli esterni, badge specifici e prese d’aria laterali a contrasto in finitura color Glossy white, così come i cerchi forgiati con design Astreo, abbinati alle pinze freno in blu lucido. Ad ultimare la personalizzazione la capote Blue marine che, quando aperta, scopre i bellissimi interni in pelle color ice e le finiture in carbonio 3D touch.