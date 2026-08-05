Cagnotto incorona Pellacani: "La migliore in Europa. C'è una cosa che le invidio"

05 Ago 2026 - 11:13
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Dopo il trionfo, l'incoronazione arriva direttamente dalla leggenda. Tania Cagnotto, intervista ad Obereggen cuore delle Dolomiti a 20 chilometri da Bolzano nel comprensorio “Latemar Dolomites”, benedice la sua erede, Chiara Pellacani, vincitrice di 4 ori nei tuffi ai campionati europei in corso a Parigi e dominatrice assoluta dal trampolino. “Chiara sta dimostrando di essere tra le migliori”, il commento della leggenda dei tuffi. Che poi sentenzia: “A livello europeo è la migliore. Ha un bel modo di gareggiare, trasmette una leggerezza e una facilità con cui fa i tuffi. Anch’io su alcuni tuffi invidiavo questa leggerezza, alcuni tuffi per me erano fisici e difficili mentre lei li fa con una facilità estrema”.

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