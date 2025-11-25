Logo SportMediaset

Mercato

Inter, due nomi dalla Serie A per sostituire Sommer

25 Nov 2025 - 14:18
L'inizio di stagione di Yann Sommer non ha convinto e la respinta debole sul tiro di Saelemaekers che ha propiziato il gol di Pulisic nel derby non ha aiutato a rafforzare la posizione del portiere svizzero. Con ogni probabilità, l'Inter deciderà di non confermare Sommer e dovrà mettersi alla ricerca di un nuovo estremo difensore da affiancare, come titolare o come sostituto, a Josep Martinez. I primi due nomi arrivano dalla Serie A, giovani e di buona prospettiva: Suzuki, classe 2002 del Parma, e Caprile, portiere del Cagliari classe 2001, rappresentano due profili con un giusto mix di potenzialità e affidabilità. L'ultima idea porterebbe, invece, a Noah Atubolu del Friburgo, il cui contratto è in scadenza nel 2027. 

