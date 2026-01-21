Lancia torna nel Mondiale Rally: al Monte-Carlo debutta la Ypsilon Rally2 HF Integrale nel WRC2

Le prime immagini della Ypsilon Rally2 HF Integrale a Monte-Carlo
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Al Rallye Monte-Carlo, primo appuntamento stagionale del WRC 2026 il simbolo dell'elefantino rientra ufficialmente nel Campionato del Mondo Rally. È il debutto per la nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale nella categoria WRC2.
© Ufficio Stampa
È uno dei momenti più attesi della stagione rallystica mondiale, un ritorno che non può passare inosservato. Il tanto atteso rientro di Lancia nel palcoscenico che l'ha resa leggendaria è realtà. Al Rally di Monte-Carlo, prima gara del WRC 2026 è pronta a debuttare la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale.
Per questo appuntamento storico, il Team Lancia Corse HF schiererà due equipaggi di primo piano: Yohan Rossel, alla settima partecipazione al Rallye Monte-Carlo, e Nikolay Gryazin, al via per la sesta volta sulle strade del Principato.
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Entrambi arrivano con ambizioni elevate e una solida esperienza internazionale. Rossel, 30 anni, vanta già diversi successi conquistati con i marchi del gruppo Stellantis: Campione francese Junior, vincitore della Promotion Cup, Campione del Mondo WRC3 nel 2021 e Vice-Campione del Mondo WRC2 nel 2025. Gryazin, 28 anni, porta in dote una grande versatilità su tutte le superfici, con successi nel Campionato Europeo ERC U28 e nel WRC2 Challenger.
Il Rally Monte-Carlo rappresenta inoltre un appuntamento dal forte valore simbolico per Lancia, che vanta 13 vittorie assolute nella gara più iconica del Mondiale Rally.
Con undici titoli Costruttori, il marchio italiano è il più vincente nella storia dei rally: dal primo conquistato dalla Fulvia Coupé HF nel 1972 all'epopea della Stratos protagonista con tre titoli mondiali costruttori consecutivi dal 1974 al 1976. La Lancia Rally 037 è stata l'ultima vettura a due ruote motrici a vincere un mondiale nel 1983, prima dell'arrivo della Delta HF Integrale che resta l'assoluta regina dei rally, con 6 titoli costruttori consecutivi (1987-1992) e 4 titoli piloti, due dei quali con l'italiano Miki Biasion.