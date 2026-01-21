Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Il ritorno

Lancia torna nel Mondiale Rally: al Monte-Carlo debutta la Ypsilon Rally2 HF Integrale nel WRC2

Al Rallye Monte-Carlo, primo appuntamento stagionale del WRC 2026 il simbolo dell'elefantino rientra ufficialmente nel Campionato del Mondo Rally.  È il debutto per la nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale nella categoria WRC2.

21 Gen 2026 - 17:27
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

È uno dei momenti più attesi della stagione rallystica mondiale, un ritorno che non può passare inosservato. Il tanto atteso rientro di Lancia nel palcoscenico che l'ha resa leggendaria è realtà. Al Rally di Monte-Carlo, prima gara del WRC 2026 è pronta a debuttare la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale
Per questo appuntamento storico, il Team Lancia Corse HF schiererà due equipaggi di primo piano: Yohan Rossel, alla settima partecipazione al Rallye Monte-Carlo, e Nikolay Gryazin, al via per la sesta volta sulle strade del Principato.

Le prime immagini della Ypsilon Rally2 HF Integrale a Monte-Carlo

1 di 8
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Entrambi arrivano con ambizioni elevate e una solida esperienza internazionale. Rossel, 30 anni, vanta già diversi successi conquistati con i marchi del gruppo Stellantis: Campione francese Junior, vincitore della Promotion Cup, Campione del Mondo WRC3 nel 2021 e Vice-Campione del Mondo WRC2 nel 2025. Gryazin, 28 anni, porta in dote una grande versatilità su tutte le superfici, con successi nel Campionato Europeo ERC U28 e nel WRC2 Challenger.

Il Rally Monte-Carlo rappresenta inoltre un appuntamento dal forte valore simbolico per Lancia, che vanta 13 vittorie assolute nella gara più iconica del Mondiale Rally. 

Leggi anche

Monte-Carlo accende il WRC 2026: spettacolo, storia e grandi ritorni

Con undici titoli Costruttori, il marchio italiano è il più vincente nella storia dei rally: dal primo conquistato dalla Fulvia Coupé HF nel 1972 all'epopea della Stratos protagonista con tre titoli mondiali costruttori consecutivi dal 1974 al 1976. La Lancia Rally 037 è stata l'ultima vettura a due ruote motrici a vincere un mondiale  nel 1983, prima dell'arrivo della Delta HF Integrale che resta l'assoluta regina dei rally, con 6 titoli costruttori consecutivi (1987-1992) e 4 titoli piloti, due dei quali con l'italiano Miki Biasion.

rally monte carlo
rally di montecarlo
lancia hf
lancia ypsilon rally2 hf integrale
lancia delta integrale hf
lancia rally
ritorno lancia nei rally
lancia ritorno rally
lancia ypsilon elefantino

Ultimi video

02:05
Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

01:50
MAG SRV WRC RALLY MONTECARLO PREVIEW SRV

Al via la stagione del WRC: si parte con il Rally di Monte-Carlo

02:40
MAG SRV WRC1 TOYOTA OGIER GAP SRV

Navigatore di Evans per un giorno sulla GR Yaris Rally1

01:04
Una Ducati sulla neve

Una Ducati sulla neve

02:58
Defender alla Dakar 2026

Defender alla Dakar 2026

01:37
Ecco la nuova Kia EV2

Ecco la nuova Kia EV2

02:59
A tu per tu con Marquez

A tu per tu con Marquez

00:14
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

02:32
Toyota si prepara al Mondiale Rally

Toyota si prepara al Mondiale Rally

01:20
BYD sorpassa Tesla

BYD sorpassa Tesla

02:04
Salone dell'Auto di Bruxelles

Salone dell'Auto di Bruxelles

01:57
Aprilia, anno decisivo

Aprilia, anno decisivo

01:24
Dakar 2026, la penultima tappa

Dakar 2026, la penultima tappa

01:28
Hennessey Venom F5 Roadster, emozioni a cielo aperto

Hennessey Venom F5 Roadster, emozioni a cielo aperto

01:36
Un'auto protagonista, arriva Kia Seltos

Un'auto protagonista, arriva Kia Seltos

02:05
Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

I più visti di Drive Up

Perché Dacia ha vinto la Dakar 2026

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

La Ferrari più strana di sempre

I touchscreen sulle auto sono stati un errore

Volvo, il centro sicurezza di Goteborg festeggia 25 anni

Volvo, il centro sicurezza di Goteborg festeggia 25 anni

L'incredibile collezione di auto di Mr Bean

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:50
Scintille in casa Beckham, arriva la risposta di David al figlio Brooklyn
17:47
Ticktum al veleno: "Qui corrono tutti come pazzi!"
17:35
Le prime immagini della Ypsilon Rally2 HF Integrale a Monte-Carlo
Benfica in visita a Superga
17:33
Benfica in visita a Superga
17:27
Lancia torna nel Mondiale Rally: al Monte-Carlo debutta la Ypsilon Rally2 HF Integrale nel WRC2