Lancia torna nel Mondiale Rally: al Monte-Carlo debutta la Ypsilon Rally2 HF Integrale nel WRC2

È uno dei momenti più attesi della stagione rallystica mondiale, un ritorno che non può passare inosservato. Il tanto atteso rientro di Lancia nel palcoscenico che l'ha resa leggendaria è realtà. Al Rally di Monte-Carlo, prima gara del WRC 2026 è pronta a debuttare la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale.

Per questo appuntamento storico, il Team Lancia Corse HF schiererà due equipaggi di primo piano: Yohan Rossel, alla settima partecipazione al Rallye Monte-Carlo, e Nikolay Gryazin, al via per la sesta volta sulle strade del Principato.