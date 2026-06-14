Ciclismo, Giro Next Gen: Haugland vince prima tappa e conquista maglia rosa

Il norvegese Kasper Haugland (Decathlon CMA CGM Development Team) ha vinto la prima tappa del Giro Next Gen Carta Giovani Nazionale, la Reggio Calabria-Vibo Valentia di 168 km, conquistando la prima Maglia Rosa di leader della classifica generale. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Riccardo Fabbro (UC Trevigiani Energiapura Marchiol) e Davide Donati (Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies). "È il giorno più bello della mia vita. Ho deciso di andare in fuga dopo essermi confrontato con il mio capitano Aubin Sparfel. Quando il vantaggio è salito ho cominciato a credere di potercela fare. Nel finale sentivo le gambe bruciare ma mi sono ripromesso di non guardare indietro perchè sennò avrei perso. Dedico la vittoria alla mia famiglia e in particolare a mio nonno", ha dichiarato Haugland.