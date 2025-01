Lamborghini, risultato record: 10687 vetture consegnate

“Il 2024 ha rappresentato un anno straordinario per Automobili Lamborghini, con risultati che riflettono non solo la forza del nostro portafoglio prodotti, ma anche il supporto fondamentale della nostra rete composta da 186 dealer e la presenza consolidata del brand in tutti i 56 mercati in cui siamo presenti,” ha dichiarato Federico Foschini, Chief Marketing & Sales Officer. “Grazie alla strategia adottata, abbiamo dimostrato che Automobili Lamborghini è non solo un leader nel segmento delle supersportive, ma anche un riferimento per il futuro dell’automotive di lusso".