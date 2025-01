Lamborghini, il nuovo capo del motorsport è Maurizio Leschiutta

Con oltre 30 anni di esperienza nel motorsport di alto livello, incluso il ruolo di project leader per il programma LMDh di BMW nel FIA WEC e nell’IMSA, Leschiutta sarà responsabile, a partire dal 2025, di tutti gli aspetti legati ai programmi sportivi di Lamborghini Squadra Corse. Tra i primi impegni spicca la partecipazione alla prestigiosa 24 Ore di Daytona, in programma il 25 e 26 gennaio. Per questa storica occasione, Lamborghini schiererà per la prima volta la SC63 con i colori ufficiali di Squadra Corse, affidando la guida a factory driver di grande esperienza quali Mirko Bortolotti, Romain Grosjean, Daniil Kvyat ed Edoardo Mortara. Parallelamente, Lamborghini prenderà parte alla classe GTD Pro con la Huracán GT3 EVO2, in collaborazione con il team Pfaff Motorsport e i piloti Andrea Caldarelli, Jordan Pepper e Marco Mapelli.