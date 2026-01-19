Logo SportMediaset

La TV Porsche Design che costa 400 mila dollari

C-Seed è un oggetto di design che trasforma l'intrattenimento domestico e costa come una supercar

di Redazione Drive Up
19 Gen 2026 - 11:44
Sarà forse d'uso comune nelle case del futuro, quando l'intrattenimento diventerà un esercizio immersivo e di partecipazione. Oppure diventerà strumento per la diffusione di cultura nei musei e nelle scuole. Ancora: l'attrazione di un'azienda che vuole distinguersi durante le riunioni con i suoi dipendenti. Fino ad allora, C-Seed resterà un complesso e scenografico oggetto di design per i ricchissimi.

La TV sviluppata con Porsche Design da 400 mila dollari

Sviluppato con Porsche Design
All'apparenza - per forma e struttura - sembra una scultura in alluminio d'arte contemporanea. Invece, premendo un pulsante, il meccanismo gli permette di assumere una posizione verticale e a quel punto ognuno dei cinque pannelli micorLED comincia ad aprirsi andando a costruire uno schermo. Tutta questa presentazione per una televisione disponibile nei modelli N1 e M1, che restano "chiusi" in orizzontale quando non in uso. Il disegno è stato sviluppato in collaborazione con Porsche Design.
Per interni e non solo
Pensata per arredare gli interni di una casa, una versione specifica è stata sviluppata per applicazioni fuori dalle mure domestiche. Giardini particolarmente ampi o - soprattutto - yacht dove poter installare C-Seed e godersi al tramonto (magari in compagnia) guardando un film o una partita. La grandezza dello schermo varia dai 103 ai 221 pollici per i modelli da interno e da 144 a 201 pollici per quelli da esterno. Oltre alla tecnologia e alla qualità dell'immagine e del suono, questi televisori del futuro si distinguono per il prezzo: 400 mila dollari

