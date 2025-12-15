Napoli corre davvero: il Racing Show supera quota 150 mila e guarda all’Europa

Il Napoli Racing Show archivia l’edizione più partecipata della sua giovane storia e lo fa con cifre che vanno oltre la semplice curiosità da evento cittadino. Oltre 150 mila persone hanno animato il lungomare tra la Rotonda Diaz e via Caracciolo, trasformando Napoli per un intero weekend in una capitale motoristica a cielo aperto.

Il Villaggio

Il cuore pulsante è stato il villaggio evento, affollato da circa 65 mila spettatori sulle tribune, mentre più di 85 mila visitatori hanno popolato il paddock, attirando team e addetti ai lavori arrivati da tutta Italia. Una presenza che si è tradotta anche in un impatto economico concreto: la ricaduta stimata per la città supera i 2,5 milioni di euro, tra ospitalità, logistica e servizi.

In pista

In pista, il Trofeo Assoluto ha premiato Salvatore Venanzio, autore del miglior tempo con la Radical SR4 Suzuki, mentre il Master Rally ha incoronato il napoletano Fabio Gianfico su Skoda, in un finale che ha tenuto il pubblico incollato alle tribune fino all’ultimo passaggio. A suggellare la chiusura, uno spettacolo pirotecnico che ha ribadito la dimensione ormai spettacolare dell’evento.

Un futuro internazionale?

Ma il segnale più forte arriva dal futuro. Il Napoli Racing Show non nasconde più le proprie ambizioni: l’obiettivo dichiarato è portare in città una competizione internazionale, con la Formula E come orizzonte possibile. Un’ipotesi che, dopo questa edizione, smette di sembrare velleitaria e inizia a poggiare su numeri, pubblico e credibilità organizzativa.