La rabbia degli operai Volkswagen e il trionfo di Afd

Le elezioni in Sassonia-Anhalt, Land tra i meno popolosi della Germania, rappresentano un momento di rottura per la storia politica tedesca. L'estrema destra ha trionfato con il 44,5% delle preferenze: un risultato indiscutibile che ferma l'immagine su un popolo e su una crisi industriale senza precedenti. Il 61% (fonte: Infratest Dmap) degli elettori di Afd è un operaio anche del settore automobilistico e Volkswagen ha appena annunciato 50 mila tagli e la chiusura di una fabbrica.

Rabbia e paura

Come noto da tempo, il primo costruttore europeo di automobili ha la necessità di ridimensionarsi per sopravvivere. L'AD Oliver Blume ha definito necessario il taglio di 50 mila posti di lavoro ed è ufficiale la vendita della fabbrica di Osnabrück a un'azienda della difesa. A rischio ci sarebbero ulteriori 50 mila lavoratori e altri 3 stabilimenti. Gli operai sono preoccupati da una prospettiva che mette a rischio la loro fonte di reddito. Tra le persone che si sentono economicamente più esposte, l'Afd ha raccolto il 65% dei voti.

Opposizione al Green Deal

Nel dibattito pubblico tedesco tiene banco la critica al programma europeo "Green Deal". Una serie di iniziative per promuovere la completa decarbonizzazione del Continente entro il 2050. Un piano troppo ambizioso che in pochi anni ha rivelato tutte le sue fragilità: il passaggio all'automobile elettrica va a rilento e gli investimenti, anche di Volkswagen, non sono ripagati. Per Afd il Green Deal ha deindustrializzato la Germania. Una lettura contestata da analisti e altri partiti, che imputano la crisi anche alla concorrenza cinese, al costo dell'energia e a scelte strategiche sbagliate, ma che tra gli operai in cerca di un colpevole ha trovato terreno fertile.