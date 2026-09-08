US Open: Zverev elimina Darderi e conquista i quarti di finale

Alexander Zverev, testa di serie numero 1 in assenza di Jannik Sinner, continua la sua serie di vittorie in tre set, sconfiggendo l'italiano Luciano Darderi (n. 22) con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 (7/3) negli ottavi di finale degli US Open. Dopo due turni d'esordio un po' sottotono, entrambi vinti in cinque set, il tedesco di 29 anni ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva in tre set senza mai essere realmente messo in difficoltà da Darderi, annullando l'unica palla break concessa. Nonostante una leggera ripresa nel terzo set, l'italiano è stato travolto dai 42 colpi vincenti del tedesco. Il vincitore dell'ultimo Roland Garros affronterà l'olandese Botic van de Zandschulp, numero 70 del mondo, nei quarti di finale.
Darderi: "Da qui a fine anno ho ancora tanti obiettivi da raggiungere"
"Lui è stato bravo; ha giocato una grande partita e ha sempre servito bene. Io invece ero un po' teso: era la prima volta che giocavo di sera, in un palcoscenico diverso, tanta gente in movimento e non sono riuscito a giocare sciolto". E' finita contro "Sasha" Zverev la corsa di Luciano Darderi agli Us Open, una sconfitta che nulla toglie all'ottimo torneo giocato sul cemento di New York. "Lui è più abituato, ha fatto il suo e mi ha strappato subito il servizio nei primi due set. Nel terzo set ho mostrato un po' meglio il mio livello, però il servizio oggi non ha funzionato e non mi ha aiutato nei momenti importanti". Poi Darderi parla degli impegni futuri: "Tokyo sarà il mio prossimo evento. Prenderò qualche giorno di riposo per ritrovare la concentrazione e tornare al massimo, poi ripartirò con il lavoro. Questo stop mi farà bene anche mentalmente, perché la trasferta americana è stata lunga. Penso a fare il massimo nei tornei da qui a fine anno perché ho pochi punti da difendere e tanti obiettivi ancora da raggiungere".