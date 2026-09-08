Darderi: "Da qui a fine anno ho ancora tanti obiettivi da raggiungere"

08 Set 2026 - 09:42
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"Lui è stato bravo; ha giocato una grande partita e ha sempre servito bene. Io invece ero un po' teso: era la prima volta che giocavo di sera, in un palcoscenico diverso, tanta gente in movimento e non sono riuscito a giocare sciolto". E' finita contro "Sasha" Zverev la corsa di Luciano Darderi agli Us Open, una sconfitta che nulla toglie all'ottimo torneo giocato sul cemento di New York. "Lui è più abituato, ha fatto il suo e mi ha strappato subito il servizio nei primi due set. Nel terzo set ho mostrato un po' meglio il mio livello, però il servizio oggi non ha funzionato e non mi ha aiutato nei momenti importanti". Poi Darderi parla degli impegni futuri: "Tokyo sarà il mio prossimo evento. Prenderò qualche giorno di riposo per ritrovare la concentrazione e tornare al massimo, poi ripartirò con il lavoro. Questo stop mi farà bene anche mentalmente, perché la trasferta americana è stata lunga. Penso a fare il massimo nei tornei da qui a fine anno perché ho pochi punti da difendere e tanti obiettivi ancora da raggiungere".

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