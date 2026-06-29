Serie A, il giudice sportivo archivia la vicenda delle presunte frasi razziste di Dossena a Davis

29 Giu 2026 - 16:06
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Il giudice sportivo, Gerardo Mastandrea, archivia la vicenda sulle presunte frasi razziste rivolte dal calciatore del Cagliari Alberto Dossena nei confronti del giocatore dell'Udinese Keinan Davis durante la partita di Serie A che si è disputata lo scorso 9 maggio nel capoluogo sardo.

L'episodio contestato era avvenuto nel finale di gara, con la punta dei friulani aveva denunciato all'arbitro di aver ricevuto insulti discriminatori da parte del difensore avversario. "Questo razzista codardo mi ha chiamato scimmia durante la partita - aveva poi scritto Davis sui social -. Spero che la Serie A faccia qualcosa a riguardo, ma vedremo".

Il giudice sportivo ha optato per l'archiviazione "vista la documentazione pervenuta dalla Procura federale, dalla quale non emergono elementi che chiariscano inequivocabilmente il contenuto delle frasi rivolte da Dossena a Davis". 

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