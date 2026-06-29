Serie A, il giudice sportivo archivia la vicenda delle presunte frasi razziste di Dossena a Davis

L'episodio contestato era avvenuto nel finale di gara, con la punta dei friulani aveva denunciato all'arbitro di aver ricevuto insulti discriminatori da parte del difensore avversario. "Questo razzista codardo mi ha chiamato scimmia durante la partita - aveva poi scritto Davis sui social -. Spero che la Serie A faccia qualcosa a riguardo, ma vedremo".