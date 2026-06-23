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Vintage

Lo stile senza tempo delle supercar anni '90

Il fotografo George Gripponis è riuscito a rappresentare gli anni '90 con una raccolta di immagini che ne raccontano lo spirito, il sentimento. In una Los Angeles patinata, ambita, ricca, immortalò i proprietari di supercar all'interno delle loro abitazioni. Una testimonianza di passione e ostentazione, costruita tra le ville di Beverly Hills e Bel Air, dove le automobili (di proprietà, non noleggiate per l'occasione) raccontano storie di ossessione, successo e identità personali

23 Giu 2026 - 10:12
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