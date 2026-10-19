La prossima Fiat potrebbe chiamarsi Koala

Le E-Car promettono di democratizzare l'automobile elettrica rendendola accessibile e riducendone le dimensioni. L'impianto normativo è ancora in fase di definizione ma la "corsa" dei marchi è già iniziata al Salone di Parigi, dove Citroen ha presentato la nuova 2CV: la prima di Stellantis, certamente non l'ultima.

Tocca a Fiat

Dopo Panda e Grizzly, la Fiat più economica di tutte potrebbe chiamarsi Koala. Il marchio torinese avrebbe già registrato il nome e il prototipo sarebbe allo stesso stadio di sviluppo della "cugina" francese 2CV. La scelta di non presentarla a Parigi potrebbe essere dovuta a una precisa strategia di non sovrapposizione tra le due case. Lo stile sarà l'elemento distintivo tra i progetti, con la piccola italiana che dovrebbe vestirsi più squadrata per una migliore abitabilità e una maggiore capacità di carico.

Made in Italy

L'Italia sembra poter rivestire un ruolo da protagonista assoluta per quanto riguarda la pianificazione della nuova dinamica industriale del gruppo. La fabbrica di Pomigliano d'Arco dovrebbe infatti accogliere le linee produttive per le E-Car di Stellantis: Citroen e Fiat incluse. Per il debutto, però, ci sarà da attendere almeno fino al 2028 mentre sono confermati i piani per metterla in vendita a un prezzo non superiore ai 15 mila euro. Tutto incluso.