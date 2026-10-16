Curiosità

Il trattore più veloce del mondo

Il Valtra T236 ha girato al Red Bull Ring in 3:36,4 segnando un nuovo record per la categoria 

di Redazione Drive Up
16 Ott 2026 - 10:45
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© Ufficio Stampa

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Se pensate ai trattori come a dei noiosi e, soprattutto, lenti mezzi agricoli, il record stabilito dal Valtra T236 vi farà ricredere. E il primato di cui stiamo per parlare non ha niente a che vedere con la semina, il raccolto o altre attività da svolgere in campi coltivati. Il "bestione" finlandese ha percorso il Red Bull Ring (sì, il circuito) in 3:36,4 toccando punte di 87 km/h.
Velocissimo
Per un veicolo di questo tipo, parliamo di velocità da supercar. Il ring austriaco è conosciuto in tutto il mondo per essere tappa del campionato del mondo di Formula 1 e MotoGP: le categorie che esprimono il massimo in termini di prestazioni motoristiche. Valtra ha deciso invece di mettere alla prova un mezzo poco affine a questo contesto ma comunque in grado di avvicinare la sfida. Sotto l'enorme cofano c'è infatti un monumentale 7,5 litri sei cilindri diesel da ben 248 CV di potenza.
Non per la strada
Gli agricoltori all'ascolto devono però essere informati che il modello utilizzato in pista non è quello di serie. I tecnici di Valtra hanno "preparato" il T236 per l'occasione con un assetto specifico, pneumatici su misura e una diversa calibrazione della trasmissione. Il tutto per permettergli di superare i suoi stessi limiti: su strade pubbliche la velocità massima è di 56 km/h. I proprietari di cascine e aziende agricole che già speravano di portare il loro trattore in autostrada resteranno delusi.

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