Matthäus 'richiama' Nick: "Woltemade dovrebbe tornare in Germania". E su Tresoldi...

Intervistato dai colleghi tedeschi di ProSieben, Lothar Matthäus, indimenticato e indimenticabile numero 10 dell'Inter dei Record di Giovanni Trapattoni, ha parlato dell'attaccante della Juve Woltemade e del giustiziere dell'Inter in Champions (nonché grande tifoso del Milan) Tresoldi, autore di una tripletta nella vittoria del Bruges a San Siro
MATTHÄUS SU WOLTEMADE: "DEVE FARE COME FULLKRUG E TORNARE IN GERMANIA"
"In realtà è una situazone simile a quella di Füllkrug. Lui è partito dalla Germania per l’Inghilterra, poi è andato in Italia e infine è tornato in Germania. Non so se qualcuno pagherà 60 o 70 milioni di euro per Woltemade. Né so se lo Stoccarda o una squadra tedesca possano ancora permetterselo, soprattutto dal punto di vista dello stipendio. Füllkrug ora ha accettato un taglio di stipendio a Brema, non c’era altra scelta, ma ora sorride di nuovo. Quindi si vede che i soldi non devono essere la cosa più importante, ma bisogna essere felici. Lui ci ha provato, aveva già una certa età quando ha detto: “Firmerò di nuovo il mio primo vero grande contratto e poi andrò a Milano, perché al West Ham non riuscivo più a farmi spazio. Ma non ho mai ricevuto da nessuna parte il sostegno, l’amore e l’affetto che ho trovato al Werder Brema. Ora guadagno meno, ma qui va tutto bene". E continua anche a segnare gol. Quindi, se fosse di nuovo possibile, se una squadra tedesca ne avesse bisogno, dovrebbero chiamare Woltemade. E lui, o meglio il suo management, dovrà poi abbassare le richieste salariali".
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MATTHÄUS SU TRESOLDI: "SPERO CHE KLOPP..."
"Credo che questo dimostri il buon carattere di Tresoldi, il fatto che non abbia accettato un invito della Nazionale maggiore (quella tedesca), ma che voglia portare a termine l’impegno con l’Under 21 fino a giugno, dove è capitano. Segna con l’Under 21 e purtroppo ha segnato tre gol con il Bruges, perché era contro la mia ex squadra, l’Inter di Milano. Ma sono felice per lui, non per l’Inter. E per me è del tutto ragionevole aspettare probabilmente fino a giugno prima di decidere per quale nazione giocherà in futuro. Perché ha una responsabilità anche nei confronti della Nazionale Under 21 tedesca, dato che ne fa parte fin dall’inizio e da questo si vede che tipo di carattere ha. Lascia che siano i gol a parlare. Spero quindi che Jürgen Klopp, e ne sono certo, la veda esattamente come noi."