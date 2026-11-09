Curiosità

La Polizia di Dubai restaura la sua prima supercar

Le Forze dell'Ordine emiratine hanno rimesso a nuovo la Porsche 924 del 1979

di Redazione Drive Up
09 Nov 2026 - 14:54
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© Ufficio Stampa

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La Polizia di Dubai è famosa in tutto il mondo soprattutto per la sua flotta di automobili super sportive. Una tradizione che ha radici profonde, più di quanto si possa immaginare: la prima supercar con livrea e sirene è entrata in servizio nel lontano 1979. Un modello di Porsche 924 che ha pattugliato le strade della città per diversi anni, prima del meritato riposo.
Rimessa a nuovo
Il Porsche Centre di Abu Dhabi e il Gruppo Ali & hanno messo mano alla vecchia transaxle con un restauro che ha rimesso a nuovo carrozzeria e meccanica. La sportiva tedesca ha passato gran parte della sua carriera come auto di scorta per le massime autorità: al suo debutto accompagnò la regina Elisabetta II e il principe Filippo di Edimburgo in visita ad Abu Dhabi. Con il ritorno "in forma", la 924 potrà adesso dare il suo contributo a fianco delle moderne supercar.
Progetto particolare
La 924 è un progetto piuttosto particolare di Porsche. La volontà era quella di costruire un modello che fosse meno costoso della 911, più comodo e versatile ma senza trascurare l'identità sportiva del marchio tedesco. Coupé a muso lungo, fari a scomparsa e ampia vetratura posteriore, tutti elementi tipici degli anni '80. Sotto il cofano anteriore c'è un motore 2.0 litri quattro cilindri da 125 CV per una velocità massima di 200 km/h. Il cambio è posteriore, seguendo lo schema transaxle

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