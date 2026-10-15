La Polizia di Dubai passa all'ibrido: ecco la Lamborghini Temerario

La Polizia di Dubai è l'unica in tutto il mondo ad avere una flotta composta quasi esclusivamente da supercar. Una vetrina, più che un vero e proprio servizio d'ordine, per mostrare quanto la città Stato sia in realtà terra di lusso ed esclusività da qualunque livello la si guardi. Un'ambizione che non è mai stata ridimensionata, anzi, l'arrivo della nuova Lamborghini Temerario dimostra il contrario.

Super ibrida

La Temerario è la prima a montare l'inedito propulsore 4.0 litri V8 biturbo con modulo ibrido plug-in capace di raggiungere i 10 mila giri minuto. Si tratta di un valore molto elevato per un'unità turbocompressa che non fa rimpiangere i "picchi" del vecchio (e amato) 5.0 litri V10 aspirato. L'ingresso della parte elettrica ha consentito di portare la potenza complessiva a 920 CV permettendole di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi e di toccare i 343 km/h di velocità massima.

Una flotta record

Insomma, i pirati della strada ci penseranno due volte prima di darsi alla fuga. Secondo le autorità locali, la presenza in flotta di vetture di questo tipo aumenta la percezione di sicurezza da parte dei cittadini e consente di creare coinvolgimento con i turisti. Facendo dunque parlare della città in giro per il mondo. La Polizia di Dubai ha un particolare interesse per Lamborghini. Oltre alla Temerario, nel "garage" ci sono anche Urus, Aventador, Huracan e Revuelto. Una per ogni esigenza.