Under 21, Baldini: "Gruppo fortissimo, con la maglia della Nazionale le amichevoli non esistono"

09 Nov 2026 - 14:50
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

"Sono convintissimo che i ragazzi faranno bene, perché anche ieri sera quando sono arrivati ho visto molta euforia, ho visto molta voglia di stare insieme. Questo spirito già la dice lunga che questo è un gruppo fortissimo". Il tecnico dell'U21 Silvio Baldini nel ritiro di Tirrenia carica la squadra in vista delle due amichevoli in programma venerdì 13 novembre con la Francia, a Laval, e lunedì 16 novembre con il Belgio allo stadio Picchi di Livorno. "Le partite amichevoli, come dico sempre ai ragazzi, con la maglia nazionale non esistono - sottolinea il tecnico azzurro - perché quando si gioca con la maglia azzurra si porta l'onore, si porta l'orgoglio, si porta la nostra patria, si porta la nostra cultura, le nostre radici. Quindi non possiamo pensare di andare a giocare un amichevoli. Andiamo a rappresentare l'Italia e dobbiamo dare sempre il massimo, come fosse anche un torneo vero".

Ultimi video

03:04
Napoli-Lazio 1-1: gli highlights

Napoli-Lazio 1-1: gli highlights

02:49
DICH GASP OK DICH

Gasperini: "Siamo competitivi da alcuni mesi"

01:20
DICH MANCINI SU GIOVANI E MENO GIOVANI DICH

Mancini: "Calò? Lo chiamo se serve, non perché lo dice il suo agente"

00:34
DICH MANCINI SU SEMI DI NATIONS DICH

Mancini: "Sì, possiamo puntare alla semifinale di Nations"

00:27
MCH BETIS IN PASSERELLA MCH

Betis alla moda: i giocatori modelli per una casa di moda francese

00:54
Vanali: "Mancini lavora sui giovani, convocato un diciottenne che non ha ancora esordito in Serie A"

Vanali: "Mancini lavora sui giovani, convocato un diciottenne che non ha ancora esordito in Serie A"

01:17
SPALLETTI ESPLODE MCH

Spalletti esplode in conferenza: "Te l'ho già detto 45 volte"

02:00
Atlético Madrid-Barcellona 1-2: gli highlights

Atletico Madrid-Barcellona 1-2: guarda gli highlights

03:28
Kalulu: "Dobbiamo essere più cattivi"

Kalulu: "Dobbiamo essere più cattivi"

04:36
Spalletti: "Non riusciamo ad essere costanti"

Spalletti: "Non riusciamo ad essere costanti"

03:04
Njie: "Firenze mi rende felice"

Njie: "Firenze mi rende felice"

03:01
Inter-Como 2-0: gli highlights

Inter-Como 2-0: gli highlights

03:04
Genoa-Milan 1-2: gli highlights

Genoa-Milan 1-2: gli highlights

01:16
Monza-Atalanta 0-1: gli highlights

Monza-Atalanta 0-1: gli highlights

03:11
Fiorentina-Juventus 2-2: gli highlights

Fiorentina-Juventus 2-2: gli highlights

03:04
Napoli-Lazio 1-1: gli highlights

Napoli-Lazio 1-1: gli highlights

I più visti di Calcio

Matri con la 9 nel 2013/14 15 presenze in campionato e 1 gol

Matri, racconto shock: "Dopo il flop al Milan sono crollato, pensavo di avere la SLA"

13 SRV INTERVISTA MONZA VARELA SRV

Varela: "Mi ispiro a Benzema, oggi guardo Pio". Poi arriva... una chiamata inaspettata!

Pio Esposito: "Contenti per l'approccio, ci abbiamo lavorato"

Pio Esposito: "Contenti per l'approccio, ci abbiamo lavorato"

DICH SPALLETTI POST AZ ALKMAAR DICH

Spalletti: "Juve con atteggiamento coraggioso, ma altri 5' e la pareggiavano"

DICH BARTESAGHI POST EUROPA LEAGUE DICH

Milan, Bartesaghi: "Stasera gara peggiore di tutte, sbagliato l'atteggiamento"

DICH CONVOCATI MANCINI DICH

Nazionale, Mancini annuncia i convocati per Francia e Belgio

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Ibrahiman Scandroglio
16:20
Vi ricordate di Scandroglio di Campioni? Ora fa l'allenatore
Dusan Vlahovic
16:06
Turchia, è ancora super Vlahovic: altra doppietta col Besiktas
15:30
Italia: in visita a Coverciano tre ragazzi sopravvissuti a tragedia di Crans Montana
15:05
Furto in casa di Izzo, ex Monza: rubati denaro e oggetti preziosi, ladri ripresi dalle telecamere
14:50
Under 21, Baldini: "Gruppo fortissimo, con la maglia della Nazionale le amichevoli non esistono"