Under 21, Baldini: "Gruppo fortissimo, con la maglia della Nazionale le amichevoli non esistono"

"Sono convintissimo che i ragazzi faranno bene, perché anche ieri sera quando sono arrivati ho visto molta euforia, ho visto molta voglia di stare insieme. Questo spirito già la dice lunga che questo è un gruppo fortissimo". Il tecnico dell'U21 Silvio Baldini nel ritiro di Tirrenia carica la squadra in vista delle due amichevoli in programma venerdì 13 novembre con la Francia, a Laval, e lunedì 16 novembre con il Belgio allo stadio Picchi di Livorno. "Le partite amichevoli, come dico sempre ai ragazzi, con la maglia nazionale non esistono - sottolinea il tecnico azzurro - perché quando si gioca con la maglia azzurra si porta l'onore, si porta l'orgoglio, si porta la nostra patria, si porta la nostra cultura, le nostre radici. Quindi non possiamo pensare di andare a giocare un amichevoli. Andiamo a rappresentare l'Italia e dobbiamo dare sempre il massimo, come fosse anche un torneo vero".