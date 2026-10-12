Salone di Parigi

L'asso nella manica di Hyundai: la nuova Bayon

Il SUV compatto è irriconoscibile e guadagna un'inedita motorizzazione full hybrid. Arriverà a inizio 2027

di Redazione Drive Up
12 Ott 2026 - 15:59
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Sarà il modello più importante del 2027 di Hyundai. La nuova Bayon rappresenta un netto e decisivo cambio di generazione rispetto al passato. Basta vederla per rendersene conto: è quasi irriconoscibile. Il costruttore coreano ha scelto di applicare anche su di lei il nuovo corso stilistico costruito attorno a linee nette e spigolose.

La Hyundai Bayon diventa full hybrid

1 di 5
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Cambia tutto
Insomma, cambia tutto. Perché adesso l'obiettivo è d'imporsi in un segmento che agli europei piace parecchio: quello dei B-SUV. La concorrenza, però, è molto agguerrita e preparata, quindi bisogna farsi trovare pronti per competere ad armi pari. Lo stile è importante e il linguaggio Art of Steel, che ha debuttato su Ioniq 3, può essere uno degli elementi che distingue la nuova Bayon da tutto il resto. Anche l'abitacolo ha ricevuto importanti aggiornamenti tra cui il ritorno di numerosi, comodi tasti fisici.
Arriva l'ibrido
Un'automobile per avere successo non deve soltanto stupire ma anche convincere il proprio pubblico. Oltre allo stile, c'è di più. A cominciare dalla gamma motori che, a lato del piccolo 1.0 litri tre cilindri turbo benzina da 90 o 115 CV (cambio manuale o automatico), Hyundai ha deciso di introdurre anche il millesei quattro cilindri full hybrid da 138 CV. Una novità assoluta per il modello che, considerati peso e dimensioni, potrebbe consentirgli di ottenere consumi da record.

Ti potrebbe interessare

videovideo
hyundai
bayon
salone di parigi

Ultimi video

01:45
Peugeot E-208 GTi, una piccola sportiva dalla guida fluida

Peugeot E-208 GTi, una piccola sportiva dalla guida fluida

25:43
Puntata del 10 ottobre #DriveUp

Puntata del 10 ottobre #DriveUp

02:59
Drive Up, le 3 news della settimana

Drive Up, le 3 news della settimana

01:15
Ringo's Garage: Chevrolet Corvette Grand Sport, un'auto all'avanguardia per la strada e la pista

Ringo's Garage: Chevrolet Corvette Grand Sport, un'auto all'avanguardia per la strada e la pista

01:27
Audi A3 Design Sportback, tra comfort e una nuova esperienza digitale

Audi A3 Design Sportback, tra comfort e una nuova esperienza digitale

03:10
Nuova Dodge Charger, una vettura potente dallo spirito selvaggio

Nuova Dodge Charger, una vettura potente dallo spirito selvaggio

03:37
Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross

03:43
Dacia Duster hybrid-G 150

Dacia Duster hybrid-G 150

03:24
Coppie d'Assi: Patrese e Alboreto

Coppie d'Assi: Patrese e Alboreto

04:09
Tatuus T-326

Tatuus T-326

01:48
UNRAE si avvicina agli automobilisti

UNRAE si avvicina agli automobilisti

01:24
Cadillac V-ONE concept

Cadillac V-ONE concept

02:09
GP Storico d'Italia

GP Storico d'Italia

02:02
ASI Fest, a Misano il raduno del motorismo storico per i 60 anni del gruppo

ASI Fest, a Misano il raduno del motorismo storico per i 60 anni del gruppo

01:35
Suzuki Across, design muscoloso e aggiornamenti tecnologici

Suzuki Across, design muscoloso e aggiornamenti tecnologici

01:45
Peugeot E-208 GTi, una piccola sportiva dalla guida fluida

Peugeot E-208 GTi, una piccola sportiva dalla guida fluida

I più visti di Drive Up

Due bimbi scavano in giardino e trovano una Ferrari

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Ferrari Collectibles a Milano

Ferrari Collectibles a Milano

Lancia Gamma, eleganza italiana e anima hi-tech

Alfa Romeo torna al motore V6 (full hybrid)

La nuova Alfa Romeo Cuorerosso

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Carlos Alcaraz
16:11
Alcaraz fuori a Shanghai ma festeggia Zverev: sarà numero 1 a fine anno
MCH ALCARAZ FUORI A SHANGHAI MCH
16:07
Clamoroso a Shanghai: Alcaraz già eliminato
15:59
L'asso nella manica di Hyundai: la nuova Bayon
15:59
La Hyundai Bayon diventa full hybrid
15:52
De Laurentiis: "Mai avuto dubbi su Allegri, finalmente si è rimesso a tre dietro"