Salto sci: Fesa Cup a Predazzo, 15 azzurri in gara anche in combinata nordica

Fesa Cup sbarca a Predazzo e Tesero, in Trentino. Da domani a domenica i trampolini dello stadio olimpico Dal Ben ospitano le gare internazionali di salto con gli sci maschile e femminile mentre la combinata nordica con tre competizioni per settore si svolgerà sul circuito del lago di Tesero. Il direttore tecnico Ivo Pertile ha convocato quindici atleti: Erika Pinzani, Anna Senoner, Ludovica Del Bianco, Leonie Runggaldier, Luca Zigante, Tobias Chenetti, Samuele Beltrame, Giovanni Zambelli, Filippo De Silvestre, Maximilian Gartner, Min Iorio, Martin Chenetti, Andrea Consolati, Daniel Taraboi e Daniel Dell'Eva, seguiti dai tecnici Simone Pinzani, Alessandro Pittin e Romed Moroder.