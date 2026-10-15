Salto sci: Fesa Cup a Predazzo, 15 azzurri in gara anche in combinata nordica

15 Ott 2026 - 08:08
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Fesa Cup sbarca a Predazzo e Tesero, in Trentino. Da domani a domenica i trampolini dello stadio olimpico Dal Ben ospitano le gare internazionali di salto con gli sci maschile e femminile mentre la combinata nordica con tre competizioni per settore si svolgerà sul circuito del lago di Tesero. Il direttore tecnico Ivo Pertile ha convocato quindici atleti: Erika Pinzani, Anna Senoner, Ludovica Del Bianco, Leonie Runggaldier, Luca Zigante, Tobias Chenetti, Samuele Beltrame, Giovanni Zambelli, Filippo De Silvestre, Maximilian Gartner, Min Iorio, Martin Chenetti, Andrea Consolati, Daniel Taraboi e Daniel Dell'Eva, seguiti dai tecnici Simone Pinzani, Alessandro Pittin e Romed Moroder.

Ultimi video

01:42
Coni, Malagò rieletto

Coni, Malagò rieletto

00:42
MCH RISSA NHL MCH

Nhl, via guantoni e caschetto: rissa in Colorado-Dallas."

01:15
Il ritorno di Clemente Russo tra 39 giorni!

Il clamoroso ritorno sul ring di Clemente Russo tra 39 giorni!

01:23
Al via l'Olimpiade invernale

Al via l'Olimpiade invernale

01:39
Torna l'America's Cup

Torna l'America's Cup

01:59
Valentino e gli altri... vecchi

Valentino e gli altri... vecchi

00:50
America's Cup, parla Cayard

America's Cup, parla Cayard

01:42
Il ciclismo in ansia per Claudia Cretti

Il ciclismo in ansia per Claudia Cretti

02:02
Federica da Costanzo

Federica da Costanzo

01:51
Il sogno di Arianna

Il sogno di Arianna

01:03
Nfl: la grande protesta

Nfl: la grande protesta

01:11
Fede non tradisce mai

Fede non tradisce mai

01:09
Le finali di America's Cup

Le finali di America's Cup

01:31
Ciao, Pirata

Ciao, Pirata

01:39
Goggia, il sogno olimpico

Goggia, il sogno olimpico

01:42
Coni, Malagò rieletto

Coni, Malagò rieletto

I più visti di Altri Sport

MCH ALCARAZ FUORI A SHANGHAI MCH

Clamoroso a Shanghai: Alcaraz già eliminato

MCH ZHENG E KARAOKE MCH

Zheng vince Pechino e festeggia con un karaoke in campo!

MCH MUSETTI KO A SHANGHAI PER SITO 9/10 MCH

Musetti perde in tre set contro il cinese Yi Zhou, 7-6 3-6 7-6

 Il maglione rosso dei Ragni tra le pareti della Patagonia, la terra dove il gruppo lecchese ha scritto pagine indimenticabili della storia dell'alpinismo (nella foto il Ragno Luca Moroni)

Appuntamento al Lecco Climbing Festival per gli ottant'anni dei Ragni della Grignetta

Il ritorno di Clemente Russo tra 39 giorni!

Il clamoroso ritorno sul ring di Clemente Russo tra 39 giorni!

SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
08:08
Salto sci: Fesa Cup a Predazzo, 15 azzurri in gara anche in combinata nordica
18:20
Tennis: Riad sotto attacco, Six Kings Slam rinviato da ottobre a fine dicembre
17:40
Basket, Mattarella assisterà ad Italia-Turchia a Roma il 26 novembre
15:52
Atletica, Mei parla dei Mondiali: "Scartare Roma? Scelta non oggettiva"
14:22
Dance freestyle, anche l'italiano Lyòn Tempo alla Red Bull Dance Your Style World Final