'We Play For Peace', così Papa Francesco ha unito Messi, Neymar, Maradona, Buffon, Ronaldinho e Totti

“Sono passati tredici anni dal 25 aprile 2013, il giorno in cui ho incontrato Papa Francesco e sono riuscito a proporgli di organizzare un grande evento calcistico in cui, insieme alle figure più riconosciute di questo sport, potessimo sostenere la causa che lui riteneva più urgente. Poco dopo, il suo Cerimoniere Pontificio, Mons. Guillermo Karcher, mi informò che il Papa aveva già deciso: la causa più urgente sarebbe stata la Pace e l’evento sarebbe stato interreligioso. Il Santo Padre sapeva che, solo unendoci nella fede, indipendentemente dalle religioni o credenze che professiamo, avremmo potuto raggiungere un obiettivo così difficile e necessario”, ha ricordato Roberto Sarti, a cui Papa Francesco delegò l’organizzazione della Partita per la Pace. “La nostra più grande sorpresa e gioia fu scoprire che il Santo Padre non solo avrebbe dato la sua benedizione all’evento, ma che lui stesso ne sarebbe diventato il più grande promotore”.