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La nuova Jaguar elettrica è pronta al debutto

La discussa Type 01 sarà svelata nella sua forma definitiva a ottobre, durante un evento a New York

di Redazione Drive Up
25 Giu 2026 - 14:51
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© Ufficio Stampa

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La presentazione della nuova identità del marchio Jaguar è stata una delle più discusse e sbeffeggiate nella storia del marketing. Al di là del contenuto televisivo, dietro c'era un serio progetto di rilancio, che avrebbe avuto nella tecnologia elettrica il suo centro attorno a cui sviluppare nuovi prodotti. Dopo il clamore iniziale, il piano sembra procedere e a ottobre sarà svelata la Type 01.
Tutto nuovo
Le informazioni sino a ora anticipate, parlano di un debutto in "grande stile" a New York nel mese di ottobre. Le immagini pubblicate mostrano una vettura con le fattezze di una berlina "fastback" (quindi con la coda bassa). Il cofano è lunghissimo e contribuisce a un senso di dinamismo e velocità. 
Potentissima
La scheda tecnica parla di un'automobile con tre motori elettrici per una potenza complessiva pari a 1.000 CV e 1.300 Nm di coppia massima. Anche la piattaforma sulla quale la Type 01 è costruita è un inedito: una struttura sviluppata per accogliere le Jaguar di prossima generazione. La promessa è quella di un modello capace di restituire le sensazioni da GT, con la classe e l'eleganza tipiche delle berline inglesi. Insomma, una vera Jaguar.

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