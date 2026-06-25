La nuova Jaguar elettrica è pronta al debutto

La presentazione della nuova identità del marchio Jaguar è stata una delle più discusse e sbeffeggiate nella storia del marketing. Al di là del contenuto televisivo, dietro c'era un serio progetto di rilancio, che avrebbe avuto nella tecnologia elettrica il suo centro attorno a cui sviluppare nuovi prodotti. Dopo il clamore iniziale, il piano sembra procedere e a ottobre sarà svelata la Type 01.

Tutto nuovo

Le informazioni sino a ora anticipate, parlano di un debutto in "grande stile" a New York nel mese di ottobre. Le immagini pubblicate mostrano una vettura con le fattezze di una berlina "fastback" (quindi con la coda bassa). Il cofano è lunghissimo e contribuisce a un senso di dinamismo e velocità.

Potentissima

La scheda tecnica parla di un'automobile con tre motori elettrici per una potenza complessiva pari a 1.000 CV e 1.300 Nm di coppia massima. Anche la piattaforma sulla quale la Type 01 è costruita è un inedito: una struttura sviluppata per accogliere le Jaguar di prossima generazione. La promessa è quella di un modello capace di restituire le sensazioni da GT, con la classe e l'eleganza tipiche delle berline inglesi. Insomma, una vera Jaguar.