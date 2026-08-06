La nuova Audi RS6 potrebbe riservare una (sgradita) sorpresa

La prossima Audi RS6 promette di essere la più potente mai realizzata. D'altronde, ogni generazione rincorre e supera la precedente. Non c'è niente di nuovo, sotto questo punto di vista, e la discussione riguarda - piuttosto - il modo con cui questa potenza sarà creata. Sicuramente, aspettiamoci lo "zampino" dell'elettrico, mentre per il motore sotto il cofano, qualcosa potrebbe cambiare.

Plug-in

L'arrivo della nuova RS5 è coinciso con il debutto di una nuova generazione di ibrido ad alte prestazioni. Un progetto inedito - e costoso - che inevitabilmente troverà altre applicazioni (e si parla già di una prima RS Q5...). Come e in quale modo, è presto per dirlo ma non può essere escluso a priori che possa trovare posto anche sulla super-wagon Per Audi sarebbe una formula win-win: contenimento delle emissioni e prestazioni esaltanti assicurate dal supporto elettrico. Certo, il V8 sarebbe tutta un'altra storia.

In dubbio

Detto che, con ogni probabilità, il plug-in sarà la soluzione definitiva, resta da sciogliere il dubbio sul numero di cilindri. Di recente su Instagram, l'avvistamento di un prototipo ha riacceso il dibattito. Secondo alcuni utenti, il suono del veicolo sarebbe più vicino all'acuto di un V6 rispetto al profondo borbottio di un V8. Se così fosse, sarebbe una sostituzione storica per l'ammiraglia ad altissime prestazioni di Audi. Eppure, la speranza resta: all'interno del gruppo VW, i V8 plug-in sono in uso su Bentley e Porsche.