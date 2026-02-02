Strategie

La Norvegia costruirà una fabbrica di auto elettriche

L'impianto dovrebbe essere in grado di produrre fino a 110 mila vetture l'anno

di Redazione Drive Up
02 Feb 2026 - 11:50
© Getty Images

La Norvegia si prepara a entrare nell'industria automobilistica costruendo la sua prima fabbrica. Secondo le indiscrezioni di NordiskBill, il progetto è in fase di studio e prevederebbe la costruzione di un impianto capace di produrre fino a 110 mila unità l'anno. Sarebbe un investimento molto importante per un Paese che non ha una tradizione industriale particolarmente consolidata in questo settore.
La Cina dietro
Essendo priva - eccezion fatta per Zenvo - di un marchio automobilistico locale, dietro la volontà di costruire una fabbrica in territorio norvegese ci sarebbe un Gruppo cinese. Il sito dovrebbe sorgere nella località Viken Park, vicino al confine con la Svezia. Non è una coincidenza: la collocazione nel cuore della Regione artica permetterebbe una logistica privilegiata verso gli altri Paesi dall'area, "ghiotti" di automobili elettriche. 
Un grande investimento
L'accordo preliminare prevederebbe un investimento iniziale di circa 74 milioni di euro. L'impianto sorgerebbe su di un'area di 30 mila metri quadri e sarebbe operativo entro il 2028. Una volta entrato a pieno regime, dovrebbe creare più di 300 posti di lavoro e produrre più di 110 mila automobili ogni anno. Inizialmente, si tratterebbe di un assemblaggio e non di una fabbricazione in senso lato. Tuttavia, ulteriori piani di espansione sembrano già essere in corso di discussione. 

