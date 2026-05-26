La missione di Brado: così il mito del dune buggy rivive

“Grazie alla libertà progettuale concessa da una qualità artigianale di alto livello, abbiamo modellato una dream car capace di affrontare percorsi che per la maggior parte delle auto restano letteralmente impraticabili. Un’esperienza di guida emozionante che, per noi, incarna l’eccellenza del Made in Italy”. Nato all’incrocio tra queste due anime, Brado rappresenta l’essenza di un’auto riportata al suo spirito autentico: libera da eccessi elettronici e sovrastrutture, ricondotta all’essenziale attraverso un design minimale e un’autenticità radicale. È una interpretazione luxury leisure del rapporto tra uomo e automobile, dove la guida torna a essere un’esperienza fisica, ludica e senza filtri Il debutto di questa visione avviene con un “manifesto” d’eccezione: Carbon Buggy. Il compito di reinterpretare questo simbolo assoluto di spensieratezza e avventura è stato affidato a Juan Manuel Diaz, il designer che ha firmato icone capaci di segnare la storia come l’Alfa Romeo 8C Competizione, la MiTo, la Audi R8 Spyder e soprattutto la Audi RSQ e-tron Dakar. Diaz ha accettato la sfida della sottrazione, eliminando il superfluo per esaltare le linee essenziali della scocca in fibra di carbonio. “Ridisegnare un’icona di agilità come la buggy è stata una sfida di sottrazione” – commenta il designer – “Abbiamo eliminato il superfluo per lasciare che le forme parlassero la lingua della velocità e dell’autenticità italiana”.