Gonçalo Ramos, la maledizione del 9 continua: oltre 6mln a tiro e gli stessi xG di Bremer

07 Nov 2026 - 10:28
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Goncalo Ramos, 74 milioni di euro  © Getty Images

Goncalo Ramos, 74 milioni di euro  © Getty Images

Sul web lo chiamano già “Ghostalo”, un fantasma con la maglia numero 9 del Milan che da dieci anni sembra stregata, fatta eccezione per la parentesi di Olivier Giroud. Oltre alle suggestioni, però, parlano i numeri, e quelli di Gonçalo Ramos sono allarmanti: nelle prime 13 partite della stagione il centravanti ex Psg ha centrato la porta avversaria solamente 11 volte, tenendo una media inferiore a un tiro nello specchio a match (con due gol di cui uno su rigore). Considerando i 70 milioni investiti in estate dal club che l'hanno reso l'acquisto più costoso della storia rossonera, ogni conclusione tra i pali è costata finora circa 6,3 milioni di euro, numeri che evidenziano chiaramente la profonda involuzione dell'attaccante portoghese, che In Serie A è sedicesimo per tiri tentati (25), quindicesimo per conclusioni nello specchio (10) e cinquantesimo per gol attesi ogni 90 minuti (0,20), esattamente come... Gleison Bremer.

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