Parma, furto in casa di El Bilal Touré: colpo da mezzo milione, spariti gli orologi

Prima la gioia per il successo del Parma a Bergamo, poi l'amara scoperta una volta tornato nella sua villa. È quanto successo a El Bilal Touré, attaccante ducale, che si è visto svaligiare la propria abitazione mentre era in campo alla New Balance Arena lo scorso lunedì, esattamente il 2 novembre.
Il maliano ha scoperto l'accaduto il giorno successivo, racconta La Gazzetta di Parma, una volta tornato nella casa a Mariano (piccola frazione del Comune di Parma) dopo aver dormito a Collecchio. I ladri, che hanno forzato la porta per entrare, hanno agitato con la massima calma rovistando dappertutto per un colpo da oltre 500mila euro tra orologi e gioielli vari. Orologi appunto, dei quali l'attaccante era un grande appassionato tra Rolex e Cartier. Naturalmente sono già partite le indagini: fondamentale sarà l'ausilio delle telecamere per un furto che sembrerebbe aver visto all'opera una banda di professionisti.