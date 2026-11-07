Parma, furto in casa di El Bilal Touré: colpo da mezzo milione, spariti gli orologi

Il maliano ha scoperto l'accaduto il giorno successivo, racconta La Gazzetta di Parma, una volta tornato nella casa a Mariano (piccola frazione del Comune di Parma) dopo aver dormito a Collecchio. I ladri, che hanno forzato la porta per entrare, hanno agitato con la massima calma rovistando dappertutto per un colpo da oltre 500mila euro tra orologi e gioielli vari. Orologi appunto, dei quali l'attaccante era un grande appassionato tra Rolex e Cartier. Naturalmente sono già partite le indagini: fondamentale sarà l'ausilio delle telecamere per un furto che sembrerebbe aver visto all'opera una banda di professionisti.