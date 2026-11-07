La Nfl torna al Bernabeu, un evento che sfiora i numeri del 'Clasico'

07 Nov 2026 - 10:30
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Madrid è in fermento per il match che domani vedrà di fronte al 'Bernabeu' gli Atlanta Falcons e i Cincinnati Bengals per una partita della stagione regolare di Nfl. E' la seconda volta che la capitale ospita un match del massimo campionato di football americano, un evento che per numeri e interesse quasi eguaglia il 'Clasico', la sfida tra Real Madrid e Barcellona. L'appuntamento è per domani alle 15.30 nello stadio delle merengue che giocano stasera a Valencia lasciando campo libero ai colossi Usa. L'anno scorso, riporta il quotidiano sportivo 'As', in occasione della prima partita ufficiale della Nfl mai disputata in Spagna, accorsero nel modernissimo impianto del Real quasi 79mila tifosi e circa la metà venivano dall'estero, facendo volare il giro d'affari legato alla ricettività, alla ristorazione e a tutti i servizi collegati al turismo. Quest'anno si prevedono dati anche migliori, visto che le due squadre impegnate sono più attraenti e schierano stelle del calibro di Joe Burrow, Ja'Marr Chase e Bijan Robinson. La partita di domani al Bernabéu sarà il 69/o incontro ufficiale del campionato Usa disputato all'estero. Il primo risale al 2005 e si svolse allo stadio Azteca di Città del Messico, ma quest'anno il programma comprende numerose partite internazionali, nuovo record, tra Gran Bretagna, Germania, Brasile, Francia Australia e Spagna. Anche l'Italia conta di entrare nel giro e sono già stati presi dei contatti in proposito.

Ultimi video

00:47
MCH DARDERI KO CONTRO PAUL MCH

Vienna, il pesante ko di Darderi: doppio 6-1 da Tommy Paul

01:31
MCH ALCARAZ VS FRITZ MCH

Alcaraz-Fritz, che duello a Parigi! Gli highlights di un super-match

01:29
MCH EUROLEGA OLIMPIA VS VALENCIA MCH

Una nuova sconfitta dell'Olimpia: questa volta in casa contro il Valencia

01:22
MCH MUSETTI VS VAN ASSCHE MCH

Parigi, Musetti va ko contro van Assche

00:25
Clemente Russo torna sul ring e avvisa: "Se entro a cavallo preoccupati"

Clemente Russo torna sul ring e avvisa: "Se entro a cavallo preoccupati"

01:45
Ayrton Senna, mito e modello per Kimi

Ayrton Senna, mito e modello per Kimi

01:39
MCH MUSETTI VS ZVEREV MCH

Musetti batte Zverev a Parigi. Rovescio super e chiusura con un ace

01:23
MCH DJOKOVIC BATTE VACHEROT PER SITO 3/11 MCH

Djokovic batte Vacherot e resta in corsa per le Finals

00:42
MCH BERRETTINI BATTE NAKASHIMA 3/11 MCH

Berrettini batte Nakashima: ecco il match point vincente

02:29
SRV I CAMPIONI DELLA SUA TERRA TIFANO PER LUI SRV

Kimi campione: Tomba e Belinelli tifano per lui

01:01
DICH CRIPPA MARATONA NY DICH

Crippa: "Il podio a New York conclusione di un grandissimo percorso"

01:49
Il ritorno di Clemente Russo

Il ritorno di Clemente Russo

01:19
MCH CLEMENTE RUSSO VESTITO ED ELMAGHRABY TUTA - CONFERENZA STAMPA 30/10 MCH

La conferenza stampa di presentazione del match tra Clemente Russo e Elmaghraby

00:53
MCH BERRETTINI VS DE MINAUR SRV

Tennis: Berrettini, niente da fare contro De Minaur

02:05
Clemente Russo, il ritorno

Clemente Russo - Il ritorno di Tatanka: il faccia a faccia con Elmaghraby in conferenza stampa

00:47
MCH DARDERI KO CONTRO PAUL MCH

Vienna, il pesante ko di Darderi: doppio 6-1 da Tommy Paul

I più visti di Altri Sport

MCH MUSETTI VS VAN ASSCHE MCH

Parigi, Musetti va ko contro van Assche

MCH MUSETTI VS ZVEREV MCH

Musetti batte Zverev a Parigi. Rovescio super e chiusura con un ace

Ayrton Senna, mito e modello per Kimi

Ayrton Senna, mito e modello per Kimi

MCH EUROLEGA OLIMPIA VS VALENCIA MCH

Una nuova sconfitta dell'Olimpia: questa volta in casa contro il Valencia

MCH ALCARAZ VS FRITZ MCH

Alcaraz-Fritz, che duello a Parigi! Gli highlights di un super-match

MCH BERRETTINI BATTE NAKASHIMA 3/11 MCH

Berrettini batte Nakashima: ecco il match point vincente

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:51
MotoGp, Marquez: "Bezzecchi ha un'altra velocità"
Jasmine Paolini e Sara Errani 
11:24
Tennis, Errani-Paolini per la terza volta alle Wta Finals: "Felicissime"
10:30
La Nfl torna al Bernabeu, un evento che sfiora i numeri del 'Clasico'
09:55
Basket, Nba: Doncic da record, serata no per Lebron James
00:01
Basket, Porzingis si ritira? "Devo dare priorità alla mia salute"