La Nfl torna al Bernabeu, un evento che sfiora i numeri del 'Clasico'

Madrid è in fermento per il match che domani vedrà di fronte al 'Bernabeu' gli Atlanta Falcons e i Cincinnati Bengals per una partita della stagione regolare di Nfl. E' la seconda volta che la capitale ospita un match del massimo campionato di football americano, un evento che per numeri e interesse quasi eguaglia il 'Clasico', la sfida tra Real Madrid e Barcellona. L'appuntamento è per domani alle 15.30 nello stadio delle merengue che giocano stasera a Valencia lasciando campo libero ai colossi Usa. L'anno scorso, riporta il quotidiano sportivo 'As', in occasione della prima partita ufficiale della Nfl mai disputata in Spagna, accorsero nel modernissimo impianto del Real quasi 79mila tifosi e circa la metà venivano dall'estero, facendo volare il giro d'affari legato alla ricettività, alla ristorazione e a tutti i servizi collegati al turismo. Quest'anno si prevedono dati anche migliori, visto che le due squadre impegnate sono più attraenti e schierano stelle del calibro di Joe Burrow, Ja'Marr Chase e Bijan Robinson. La partita di domani al Bernabéu sarà il 69/o incontro ufficiale del campionato Usa disputato all'estero. Il primo risale al 2005 e si svolse allo stadio Azteca di Città del Messico, ma quest'anno il programma comprende numerose partite internazionali, nuovo record, tra Gran Bretagna, Germania, Brasile, Francia Australia e Spagna. Anche l'Italia conta di entrare nel giro e sono già stati presi dei contatti in proposito.