Cuiosità

La Porsche giocattolo per divertire gli adulti

Un'azienda di Shanghai ha realizzato alcuni modelli in miniatura dell'icona di Zuffenhausen: trazione posteriore e fino a 80 km/h di velocità massima

di Redazione Drive Up
05 Nov 2026 - 17:37
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Una Porsche è il sogno di molte persone adulte. A maggior ragione una 911, icona sportiva tra le più longeve e di successo nella storia dell'automobile. Possederne una, però, richiede una disponibilità economica certamente non comune, a meno che non si scelga di acquistarne una...giocattolo.

Si guida davvero
Sebbene il riferimento possa subito finire ai mattoncini da assemblare e poi esporre in casa, qui si parla di una vera Porsche 911, soltanto in miniatura. Eppure perfettamente guidabile. Certo, sotto il cofano posteriore non troverete il motore boxer sei cilindri (e neppure il quattro) ma un più semplice propulsore elettrico con cui comunque potersi divertire. La trazione, quella sì, è posteriore come nel rispetto della miglior "tradizione" sportiva e questo significa soltanto una cosa: derapate.
Idea cinese
Essendo l'auto pesante solo 110 kg, con il motore da 2.500 W alle spalle che eroga istantaneamente la potenza, basta un colpo sul gas (si può ancora dire così?) e il gioco è fatto. I video che girano sui social mostrano gruppi di adulti intenti a divertirsi tra traversi e testacoda all'interno di parcheggi e aree chiuse. Il modellino/giocattolo si chiama 964 Turbo Junior ed è nato da un'idea dell'azienda cinese End of S.T.A.Y. Automotive. Se foste interessati, sappiate che il prezzo di acquisto si aggira sui 6 mila dollari. Sempre meno di una Porsche 911 a grandezza naturale.

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