La grande sfida elettrica di Peugeot: svelata la E-3008

LA PRESENTAZIONE

A Sochaux via i velli al nuovo suv fastback

Svelata la Peugeot E-3008





























































































È iniziata la nuova era di Peugeot che guarda all'elettrico. La casa francese ha svelato la nuova E-3008, il primo passo di una nuova sfida, quella di essere leader nel settore elettrico entro il 2025 in Europa per arrivare al 2030 con tutta la gamma 100% elettrica.

Novità importanti con la E-3008 che è il primo modello a utilizzare la nuovissima piattaforma STLA Medium di Stellantis. Questa piattaforma innovativa è stata progettata per offrire le migliori prestazioni della categoria per i criteri più importanti per i clienti: autonomia (fino a 700 km), tempo di ricarica (30 minuti), piacere di guida, prestazioni, efficienza e servizi connessi (Trip Planner, ricarica intelligente, Vehicle to load e aggiornamenti “Over The Air”). Numeri importanti che se mantenuti saranno in grado di fare la differenza.

La gamma si baserà su due livelli di allestimento, Allure e GT (con 3 pacchetti di opzioni per una scelta semplice) e tre propulsori 100% elettrici (210 CV, 230 CV con autonomia estesa e 320 CV Dual Motor a 4 ruote motrici). Saranno presenti anche propulsori ibridi, a seconda dei mercati.

LE DIMENSIONI

Nuovo E-3008 è immediatamente riconoscibile per le sue linee da SUV fastback. Una silhouette dinamica e aerodinamica (Cx 0,28) che gli permette di coniugare eleganza, efficienza e abitabilità.

Il dinamismo delle linee feline di Nuovo E-3008 deriva anche dalle dimensioni equilibrate del veicolo (lunghezza: 4,54 m, larghezza: 1,89 m, altezza: 1,64 m), che lo rendono uno dei SUV 100% elettrici più compatti del segmento C, pur offrendo ampio spazio per i passeggeri e i bagagli.

Grande soddisfazione da parte di Linda Jackson, ceo di Peugeot: “Il lancio del Next-Level E-3008 è un passo importante nella radicale trasformazione di PEUGEOT in un marchio 100% elettrico, con l’obiettivo di stabilire nuovi punti di riferimento in termini di design, piacere di guida ed efficienza. Con il suo design esterno, lo spettacolare PEUGEOT Panoramic i-Cockpit®, il suo piacere di guida e le prestazioni elettriche inedite, il Next-Level E-3008 inaugura una nuova era per PEUGEOT, quella del marchio generalista che offre la più ampia gamma di veicoli elettrici sul mercato”.