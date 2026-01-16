La Ford Mustang da 700 CV è realtà

La nuova Ford Mustang da 700 CV
Con la Dark Horse SC il livello delle prestazioni si alza ulteriormentedi Redazione Drive Up
L'automobile sportiva americana per eccellenza è la Ford Mustang. Nessuno meglio di lei ha saputo interpretare negli ultimi 60 anni il gusto americano per la guida e le prestazioni. In netta rottura con l'idea europea, oltreoceano privilegiano motori di elevata cubatura all'anteriore, dimensioni generose e un maggior comfort di bordo. Lì le strade sono ampie e larghe, il viaggio è un'esperienza da gran turismo.
Oltre i 700 CV
Il mitico motore Coyote è stato portato a 5.2 litri di cubatura ed ha ricevuto un compressore volumetrico (gli americani lo preferiscono al turbo) e la Dark Horse SC dovrebbe quindi erogare una potenza vicina ai 700 CV. Il condizionale è d'obbligo visto che Ford non ha comunicato le specifiche tecniche in modo chiaro. Tuttavia, posizionandosi al di sotto della GTD (che ha 815 CV) ma sopra la Dark Horse (500 CV), questo è un valore credibile.
Massime prestazioni
Il potente motore V8 sarà abbinato esclusivamente a una trasmissione automatica a 7 velocità. La Dark Horse SC non avrà dunque l'opzione di un manuale. Un peccato. Tra le dotazioni tecniche, spiccano le sospensioni MagneRide a controllo elettronico, freni Brembo su misura e un ampio uso di materiali compositi per aumentare il livello delle prestazioni. Ford non ha comunicato il listino prezzi e non ci sono informazioni riguardo un suo futuro arrivo in Europa.