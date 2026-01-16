Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Novità

La Ford Mustang da 700 CV è realtà

Con la Dark Horse SC il livello delle prestazioni si alza ulteriormente

di Redazione Drive Up
16 Gen 2026 - 09:57
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

L'automobile sportiva americana per eccellenza è la Ford Mustang. Nessuno meglio di lei ha saputo interpretare negli ultimi 60 anni il gusto americano per la guida e le prestazioni. In netta rottura con l'idea europea, oltreoceano privilegiano motori di elevata cubatura all'anteriore, dimensioni generose e un maggior comfort di bordo. Lì le strade sono ampie e larghe, il viaggio è un'esperienza da gran turismo.

La nuova Ford Mustang da 700 CV

1 di 9
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Oltre i 700 CV
Il mitico motore Coyote è stato portato a 5.2 litri di cubatura ed ha ricevuto un compressore volumetrico (gli americani lo preferiscono al turbo) e la Dark Horse SC dovrebbe quindi erogare una potenza vicina ai 700 CV. Il condizionale è d'obbligo visto che Ford non ha comunicato le specifiche tecniche in modo chiaro. Tuttavia, posizionandosi al di sotto della GTD (che ha 815 CV) ma sopra la Dark Horse (500 CV), questo è un valore credibile. 
Massime prestazioni
Il potente motore V8 sarà abbinato esclusivamente a una trasmissione automatica a 7 velocità. La Dark Horse SC non avrà dunque l'opzione di un manuale. Un peccato. Tra le dotazioni tecniche, spiccano le sospensioni MagneRide a controllo elettronico, freni Brembo su misura e un ampio uso di materiali compositi per aumentare il livello delle prestazioni. Ford non ha comunicato il listino prezzi e non ci sono informazioni riguardo un suo futuro arrivo in Europa.

Ti potrebbe interessare

ford mustang
ford
mustang

Ultimi video

01:42
Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando SRV

Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando"

01:28
Hennessey Venom F5 Roadster, emozioni a cielo aperto

Hennessey Venom F5 Roadster, emozioni a cielo aperto

01:36
Un'auto protagonista, arriva Kia Seltos

Un'auto protagonista, arriva Kia Seltos

02:05
Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

02:32
Mercedes SL R107, la macchina per "American Gigolò

Mercedes SL R107, la macchina per "American Gigolò

02:01
Agile, raffinata, sportiva: Alpine A390

Agile, raffinata, sportiva: Alpine A390

03:22
Tutte le novità di Stellantis al Salone di Bruxelles 2026

Tutte le novità di Stellantis al Salone di Bruxelles 2026

01:50
L'editoriale: Cina-Stati Uniti, la sfida globale

L'editoriale: Cina-Stati Uniti, la sfida globale

15:47
La puntata del 15 gennaio #DriveUp

La puntata del 15 gennaio #DriveUp

00:16
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:31
Dakar 2026, l'undicesima tappa

Dakar 2026, l'undicesima tappa

01:33
Ligier JS50 da record al Nurburgring

Ligier JS50 da record al Nurburgring

01:38
Aston Martin Valkyrie in miniatura

Aston Martin Valkyrie in miniatura

02:33
Bruxelles Motor Show 2026

Bruxelles Motor Show 2026

23:52

Max Verstappen e una Ford Model T del 1924

01:42
Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando SRV

Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando"

I più visti di Drive Up

L'incredibile collezione di auto di Mr Bean

L'Hummer di Tupac finisce all'asta

La Ferrari in stoffa di Lapo Elkann all'asta

Rose Villain è il nuovo volto di BMW

All'asta la Ferrari F1 del 1997 guidata da Michael Schumacher

Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:28
Valentino e Graziano, i Rossi da corsa
10:23
Look retrò per la Red Bull RB22. Verstappen: "Quanti ricordi, motivazione molto alta"
10:17
Il Napoli cerca il sostituto di Lucca: da En-Nesyri a Duran, ecco i candidati per l'attacco
10:17
Racing Bulls punta sui giovani. Lawson e Lindblad: "Pronti a dare tutto"
10:12
Tennis: Cocciaretto in finale a Hobart